Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere)... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere)...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere) uçuşların bugün başladığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 12:44 Kaynak: İHA
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