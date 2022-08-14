BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, FSM KÖPRÜSÜ'NDEKİ ASFALT BAKIM ÇALIŞMASINI İNCELEDİ - Son Dakika
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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, FSM KÖPRÜSÜ'NDEKİ ASFALT BAKIM ÇALIŞMASINI İNCELEDİ

14.08.2022 08:37
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, FSM KÖPRÜSÜ'NDEKİ ASFALT BAKIM ÇALIŞMASINI İNCELEDİ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan asfalt bakım çalışmasını inceledi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün gece başlayan asfalt bakım çalışması sona erdi. Köprü trafiğe açıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde dün saat 00.00'da asfalt bakım çalışmaları başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaları yerinde inceledi. Bugün 06.00'da çalışmaların sona ermesinin ardından köprü trafiğe açıldı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Fatih Sultan Mehmet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, FSM KÖPRÜSÜ'NDEKİ ASFALT BAKIM ÇALIŞMASINI İNCELEDİ - Son Dakika

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