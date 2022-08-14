Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nde dün gece başlayan asfalt bakım çalışması sona erdi. Köprü trafiğe açıldı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde dün saat 00.00'da asfalt bakım çalışmaları başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaları yerinde inceledi. Bugün 06.00'da çalışmaların sona ermesinin ardından köprü trafiğe açıldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Fatih Sultan Mehmet, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, FSM KÖPRÜSÜ'NDEKİ ASFALT BAKIM ÇALIŞMASINI İNCELEDİ - Son Dakika
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