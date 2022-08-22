Bakan Karaismailoğlu: Kazalar yol kusurundan kaynaklı değil - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: Kazalar yol kusurundan kaynaklı değil

22.08.2022 18:12

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep ve Mardin'deki kazalara ilişkin, "Bu kazalar, yol kusurundan kaynaklı kazalar değil. İnceleme, araştırma ve soruşturmalar devam ediyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep ve Mardin'deki kazalara ilişkin, "Bu kazalar, yol kusurundan kaynaklı kazalar değil. İnceleme, araştırma ve soruşturmalar devam ediyor. Şu an yol kusuru dışında olan sürücü hataları ve araç hataları gözükmekte" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda gerçekleştirilen 'Demir Kanatların Objektifinden Karma Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katıldı. İşletilen 1400 kilometrelik demir yolu ağını, 28 bin kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, yeni demir yolu inşa çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şu anda bunun da 4 bin 500 kilometresi hızlı tren ağı devam etmekte. Tren yolları, demir yolları sadece yolculuk açısından, insan taşımak anlamında değil özellikle lojistik anlamda, yük taşımacılığında da çok kıymetli. Özellikle lojistikte, üretimdeki lojistik maliyetlerini düşürmek için demir yolu yatırımları olmazsa olmaz. Yaptığımız yatırımlarla birlikte yolculuk sayısını 270 milyona çıkaracağız. Bugün yıllık 19,5 milyon yolcu var, demir yollarında. Bunların ülkemize yatırım olarak, üretim olarak istihdam olarak, turizm olarak geri dönüşleri olacak. Çok deneyimli bir ekibimiz var. Onlarla birlikte daha nice başarıları birlikte elde edeceğiz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, açılışı yapılan sergide, Türkiye'nin demir yolu tarihini önemli ölçüde izah etmeye çalışan değerli fotoğraflar olduğuna dikkat çekerek, fotoğrafları çekenlere ve katkıda bulunan demir yolu çalışanlarına teşekkür etti.

Soruları da yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen kazalarla ilgili soru üzerine "Bu kazalar bizi derinden yaraladı. Yalnız bu kazalar, yol kusurundan kaynaklı kazalar değil. İnceleme, araştırma ve soruşturmalar devam ediyor. Sonucunda bunlar açığa çıkacaktır ama daha çok şu an yol kusuru dışında olan sürücü hataları ve araç hataları gözükmekte. Dileğimiz bu tür kazaların bir daha olmaması" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

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