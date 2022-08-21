Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi'ni 788 bin 241 kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi'ni 788 bin 241 kişi ziyaret etti

21.08.2022 13:54
Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi'ni 788 bin 241 kişi ziyaret etti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen yıl 29 Mayıs'ta açılan Çamlıca Kulesi'ne ilişkin, "Açıldığı günden bu yana kuleyi 788 bin 241 kişi ziyaret etti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen yıl 29 Mayıs'ta açılan Çamlıca Kulesi'ne ilişkin, "Açıldığı günden bu yana kuleyi 788 bin 241 kişi ziyaret etti. 1 Ocak- 20 Ağustos arasında da 455 bin 945 kişi ağırlandı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul'daki Çamlıca Kulesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Çamlıca Kulesi'nin, 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, "Çamlıca Kulesi'nin uzunluğu 369 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise 587 metre. Bu özelliği ile Avrupa'nın en yüksek kulesi konumunda bulunuyor. Elektromanyetik kirlenmeye ve görüntü kirliliğine neden olan eski 33 anten kaldırıldı ve onların yerine ülkemize simgesel bir yapı kazandırıldı. Ayrıca Çamlıca Kulesi'nde başlayan yayıncılık faaliyetlerinde dünyada ilk defa 100 radyo yayını aynı noktadan, birbirinin güçlerini kesmeden ve frekansları birbirine karışmadan gerçekleştiriliyor" dedi.Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'a yeni sosyal alan kazandırdığını belirttiği Çamlıca Kulesi'nin 7'den 70'e herkesin ilgisini çektiğini kaydederek, "Açıldığı günden bu yana kuleyi 788 bin 241 kişi ziyaret etti. 1 Ocak- 20 Ağustos arasında da 455 bin 945 kişinin kulede ağırlandı. Çamlıca Kulesi sadece vatandaşların değil; turistlerin de ilgi odağı haline geldi" dedi.

Görüntü dökümü:

- Kuleden görüntü

Haber:  Kaan ULU/ ANKARA,


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Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi'ni 788 bin 241 kişi ziyaret etti Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi'ni 788 bin 241 kişi ziyaret etti Bakan Karaismailoğlu: '100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdık' Bakan Karaismailoğlu: '100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdık'
Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi'ni 788 bin 241 kişi ziyaret etti - Son Dakika

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