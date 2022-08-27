Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı'na katılarak sunum yaptı (4)
"(Yap-İşlet-Devret projeleri) "Biz 2025 yılından sonra zaten projelere verdiğimiz destekle projelerden aldığımız gelir akışıyla projeler birbirini dengeliyorlar"
"Toplamda biz 38 projede 37,5 milyar dolarlık bir yatırım yaparak yap-işlet-devret sürecini devam ettiriyoruz"
" (Marmaray Projesi) Bugüne kadar tam 745 milyon kişiyi taşımışız Marmaray'la"
Son Dakika › Güncel › Bakan Karaismailoğlu: 'Toplamda 38 projede 37,5 milyar dolarlık bir yatırım yaparak yap-işlet-devret sürecini devam ettiriyoruz' - Son Dakika