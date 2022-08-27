Bakan Karaismailoğlu: "(İstanbul Havalimanı) Devletten bir kuruş çıkmadan dünyanın en iyi havalimanlarından bir tanesini ürettik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı'na katılarak sunum yaptı (3)

"(İstanbul Havalimanı) İnsanların, hayvanların bile giremediği bir bölgede devletten bir kuruş çıkmadan tam 10 milyar Avro'luk bir yatırım yaparak dünyanın en iyi havalimanlarından bir tanesini ürettik. Şu anda dünyanın gıpta ile baktığı özel projelerden bir tanesi"