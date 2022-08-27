Bakan Karaismailoğlu: "(İstanbul Havalimanı) Devletten bir kuruş çıkmadan dünyanın en iyi havalimanlarından bir tanesini ürettik" - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: "(İstanbul Havalimanı) Devletten bir kuruş çıkmadan dünyanın en iyi havalimanlarından bir tanesini ürettik"

27.08.2022 16:27
Bakan Karaismailoğlu: "(İstanbul Havalimanı) Devletten bir kuruş çıkmadan dünyanın en iyi havalimanlarından bir tanesini ürettik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı'na katılarak sunum yaptı (3)"(İstanbul Havalimanı) İnsanların, hayvanların bile giremediği bir bölgede devletten bir kuruş çıkmadan tam 10 milyar Avro'luk bir yatırım yaparak dünyanın en...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı'na katılarak sunum yaptı (3)

"(İstanbul Havalimanı) İnsanların, hayvanların bile giremediği bir bölgede devletten bir kuruş çıkmadan tam 10 milyar Avro'luk bir yatırım yaparak dünyanın en iyi havalimanlarından bir tanesini ürettik. Şu anda dünyanın gıpta ile baktığı özel projelerden bir tanesi"

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu güzel haberi verdi: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kasım ayında bitecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu güzel haberi verdi: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kasım ayında bitecek Bakan Karaismailoğlu: 'Toplamda 38 projede 37,5 milyar dolarlık bir yatırım yaparak yap-işlet-devret sürecini devam ettiriyoruz' Bakan Karaismailoğlu: 'Toplamda 38 projede 37,5 milyar dolarlık bir yatırım yaparak yap-işlet-devret sürecini devam ettiriyoruz'
Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: '(İstanbul Havalimanı) Devletten bir kuruş çıkmadan dünyanın en iyi havalimanlarından bir tanesini ürettik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: "(İstanbul Havalimanı) Devletten bir kuruş çıkmadan dünyanın en iyi havalimanlarından bir tanesini ürettik" - Son Dakika
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