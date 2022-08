Bakan Karaismailoğlu: Avrupa havalimanlarında kaos, Türkiye havalimanlarında konfor var

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın, Avrupa havalimanlarını geride bırakarak birinciliğini her geçen gün sağlamlaştırdığını belirterek, "Avrupa havalimanlarında kaos var. Türkiye havalimanlarında konfor var. İstanbul Havalimanı gibi mega yatırımlarımız ve aldığımız diğer önlemler sayesinde bagaj, trafik ve uçuşlarda aksamalar, sıkıntılar yaşamıyoruz" dedi.

Bir dizi toplantıya katılmak için Osmaniye'ye gelen ?Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk olarak Kadirli Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Kadirli- Osmaniye yol şantiyesinde incelemelerde bulundu. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmanın, AK Parti'nin gelecek vizyonlarında en önemli unsurlar olduğunu kaydetti. AK Parti hükümetleri döneminde yapılan çalışmaları anlatan Karaismailoğlu, "Ülkemizdeki kara, hava, demir ve deniz yolları ile birlikte bilişim ve iletişim sektörlerinde adeta devrim niteliğinde mesafeler kat ettik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; 2003-2022 arasında ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 1 trilyon 670 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Ülke genelinde, bölünmüş yol uzunluğumuzu, 6 bin 100 kilometrelerden aldık, 28 bin 700 kilometreye çıkardık. Otoyol ağını, 2 kattan fazla artırarak, 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle aştık. Köprü ve viyadük uzunluğunu 729 kilometreye çıkardık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu, 13 katına yükselterek 661 kilometreye ulaştırdık. Ülkemizi, Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın da 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Toplam demir yolu ağımızı, 13 bin 22 kilometreye çıkardık" dedi.

'AVRUPA HAVALİMANLARINDA KAOS VAR'Bakan Karaismailoğlu, havacılık sektörüyle ilgili de şunları söyledi: "26 olan havalimanı sayımızı 57'ye yükselttik. 2003 yılında 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 57 noktaya gerçekleştiriyoruz. 2022 yılı Temmuz sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2021 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam uçak trafiği yüzde 44,2 arttı. 7 ayda hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 96 milyonu geçti. Sırf karalamak için her gün yalanlarla saldırmaya çalıştıkları İstanbul Havalimanı'nın başarıları karşısında şimdi sus pus oldular. Halbuki İstanbul Havalimanı projesini daha duyurduğumuz günden itibaren bu yalan ve iftira kampanyalarına başlamışlardı. 20 yıldır yanımızda, arkamızda olan milletimiz ise İstanbul Havalimanı'na sahip çıktı. Geldiğimiz noktada İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanlarını geride bırakarak birinciliğini her geçen gün sağlamlaştırıyor. Avrupa havalimanlarında kaos var. Türkiye havalimanlarında konfor var. İstanbul Havalimanı gibi mega yatırımlarımız ve aldığımız diğer önlemler sayesinde bagaj, trafik ve uçuşlarda aksamalar, sıkıntılar yaşamıyoruz."TÜRKSAT 6A 2023'TE UZAYA GÖNDERİLECEKUlaşımın yanı sıra iletişim altyapısında da ciddi atılımlar yaptıklarına değinen Bakan Karaismailoğlu, "Ulaşım alanında bu başarıları gerçekleştirirken ülkemizin iletişim altyapısı içinde çok büyük atılımlar yaptık. Geçtiğimiz yıl Türksat 5A ve Türksat 5B haberleşme uydularımızı uzaya göndererek, bu konuda dünyadaki öncü ülkeler arasında yerimizi aldık. Yerli milli uydumuzu Türksat 6A'yı 2023'te uzaya göndererek, dünyada bu sektörde de ilk 10 ülke arasındaki yerimizi alacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, insan, yük ve veri ulaştırmada önümüze koyduğunuz vizyon doğrultusunda dev adımlar atıyoruz. Yaptığımız her iş ülkemizin menfaatlerini ve gelecek hedeflerimizi desteklemek içindir" ifadesini kullandı.1 MİLYAR 128 MİLYONU AŞAN YOL YATIRIMIOsmaniye'ye yapılan yatırımları da anlatan Bakan Karaismailoğlu, Kadirli-Osmaniye yolu ile ilgili de şu bilgileri verdi: "Şantiyesinde inceleme yaptığımız yolun uzunluğu 52 kilometre. Yolun Kadirli-şehir geçişi ve Kadirli- Sumbas il yolunu oluşturan 10,6 kilometrelik kesimin 8,2 kilometrelik kesimini tamamlayıp hizmete açmıştık. Projemizin, 41 kilometrelik kesimi ise Kadirli-Osmaniye il yolunu kapsıyor. Artan nüfus ve trafik yoğunluğunun yanı sıra tarım ve ticaretin artmasıyla birlikte, 41 kilometrelik bu kesimi; bölünmüş yol olarak planladık. Yol çalışmasında bu yıl Kadirli Organize Sanayi Bölgesi yolunda 5,5 kilometrelik kesiminde bölünmüş yol faaliyetleri devam ediyor. Projemizin tamamını, 2023 yılında hizmete açmayı planladık."'2035 ve 2053 YILINA KADAR OLAN YATIRIMLARI PLANLADIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmet üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Birileri 20 yıldır sadece konuşuyor, yalan, iftira, karalama üretiyorken, bizler milletimizle kol kola geleceğin Türkiye'sini inşa etmeye devam edeceğiz. Daha nice hizmetler ve çağın ruhuna uygun altyapı çalışmaları ile ülkemizi, dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında layık konuma getireceğiz. Biz tüm bu yatırımlarımızı planlarken, inşa ederken ve milletimize sunarken, 'durmak yok, yola devam' ilkesini hep hatırımızda tutuyoruz. 7 gün 24 saat hizmet esasına göre çalışarak, ülkemizin gelecek yıllarını içeren hedefleri de belirledik. Hazırladığımız Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'mıza göre, 2035 ve 2053 yılına kadar olan yatırımları planladık. Bizim için halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Bu inançla, bu aşkla tasarlıyor, yapıyor ve milletimize kazandırıyoruz. Yaptığımız her bir yolu da akarsuya benzetiyoruz. Kara, hava ve demir yollarımızı, geçtikleri, gittikleri yerin üretim, istihdam, ticaret, turizm ve eğitim-kültürel alanlarında ciddi katkılar veriyor. Geçtikleri bölgelere can suyu oluyorlar. Tüm ulaşım modlarımızı, birbirleriyle entegre ve uyumlu olarak yapıyor ve yönetiyoruz. Yeni ulaşım modellerimizde, çevre hassasiyetine, daha az karbon emisyonuna, hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşıma yönelik planlarımızı yaptık" dedi.