Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul Havalimanı dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri" - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul Havalimanı dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri"

23.08.2022 15:30
Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul Havalimanı dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri olduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Havalimanı'ndaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı her zaman Avrupa'nın zirvesinde. Şimdi de dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda bu ay itibarıyla dünyanın en yoğun 5 havalimanına da yer verildi.

Buna göre, ağustosta dünyada birinci sırada yaklaşık 4 milyon 750 bin yolcuyla Atlanta, ikinci sırada 4 milyon 92 bin yolcuyla Dubai, üçüncü sırada 3 milyon 928 bin yolcuyla Dallas, dördüncü sırada 3 milyon 843 bin yolcuyla Tokyo, beşinci sırada da 3 milyon 807 bin yolcuyla İstanbul Havalimanı bulunuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 'İstanbul Havalimanı dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri' - Son Dakika

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