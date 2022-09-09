Bakan Karaismailoğlu Sancaktepe'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Karaismailoğlu Sancaktepe'de esnafı ziyaret etti

09.09.2022 16:46
Bakan Karaismailoğlu Sancaktepe'de esnafı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, söz konusu ziyaretleri AK Parti tarafından gerçekleştirilen "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında yaptı. Ziyarete Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar ve partililer eşlik etti.

Ziyarette konuşan Bakan Karaismailoğlu, "AK Parti hükümetleri olarak hiçbir zaman milletin efendi olduğunu, iktidarın hizmetkar olduğunu aklımızdan çıkarmadık. Bundan sonra da çıkarmayacağız." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, AK Parti davasına gönül verenler olarak Türk milletinin daha iyi şartlarda, daha iyi koşullarda yaşaması için emek verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"'Aşk ile çalışan, yorulmaz' dedik, o yüzden dağları, tepeleri aşıyoruz. O yüzden ülkemizin her bir noktasında olağanüstü işler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Sonuç olarak vatandaşımız, milletimiz ve ülkemiz kazanıyor. Ülkemiz hızlı bir şekilde büyüyor. Bu dünyadaki en hızlı büyüyen ülkelerden birisi olmamız, bu çalışkanlığımız, bu azmimiz ve vatanını, milletini seven kadroların, milletin parasını millet için harcayan kadrolar sayesinde oldu. Bu devam edecektir. Bundan endişeniz olmasın. İnşallah hep birlikte Sancaktepe'de de, İstanbul'da da, İstanbulluların istediği hizmetleri, yapılmayan hizmetleri zamanı geldiğinde bizler de bu AK kadrolarla yapacağız, yerine getireceğiz. Daha önce Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kadroların Sancaktepe için layık gördükleri metroları, yatırımları yapmayanlara da dersini sandıkta vereceğiz."

Yerel yönetimlerin görevinin kendi sorumlu oldukları bölgelerdeki projeleri yaparak vatandaşın hayatını kolaylaştırmak olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu Sancaktepelilerin, Yenidoğanlıların, Taşdelenlilerin, Sarıgazililerin hak etmiş olduğu yatırımları eğer yapılmadıysa onu yapacak kadroları da sizler işbaşına getireceksiniz ve en kısa sürede bu layık olduğunuz hizmetleri göreceksiniz. Sonucunda bu yerel yönetimlerin de iktidarların da kendi sorumlu oldukları bölgelerdeki projeleri yaparak vatandaşın hayatını kolaylaştırmaktır görevleri. Bu görevleri eğer yapmıyorlarsa da onların karşılıklarını sandıkta siz vereceksiniz ve biz de buna eminiz. Şurada çok kısa süre kaldı. Önce 2023 yılında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK kadrolar hizmete devam edecektir. Peşinden de belediye seçimlerinde bu iş bilmezlere siz gerekli cevabı vereceksiniz. O yüzden biz kadro olarak, ekip olarak Sancaktepe Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız ve siz değerli AK kadrolarla memleketimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam."

YORUMLAR
500
Eşini taciz eden adamı araçla ezerek metrelerce sürükledi! Yaralanan tacizci daha sonra kadının akrabaları tarafından sopalarla darbedildi Eşini taciz eden adamı araçla ezerek metrelerce sürükledi! Yaralanan tacizci daha sonra kadının akrabaları tarafından sopalarla darbedildi BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SANCAKTEPE'DE CAMİ CEMAATİ İLE BULUŞTU BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SANCAKTEPE'DE CAMİ CEMAATİ İLE BULUŞTU
Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Sancaktepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu Sancaktepe'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:22 Popstar yarışmasıyla şöhreti yakalamıştı! Özlem Güneş sahnesine gelen kadının eşini aldattığını görünce renkli hayatını terk edip tesettüre girdi
16:10 Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson kararı! Sözleşmesi askıya alındı
16:03 Türkiye ve Yunanistan arasındaki tırmanan krizde NATO devrede! İlk yorumları dikkat çekici
16:01 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyaret etti
16:00 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm tarihini bilen esrarengiz kullanıcı, Charles için de ölüm tarihi yayınlamış
15:42 Vedat Milor'un "Millet İttifakı'nın adayı kim olsun?" anketinde zirvede yüzde 66'lık oranıyla Mansur Yavaş yer aldı
15:34 Balkondan düşerek öldüğü öne sürülen kız çocuğunun otopsi raporunda cinsel istismar tespit edildiği iddiası yalanlandı
15:34 Türkiye ve Yunanistan arasında tırmanan gerilime NATO'dan ilk yorum geldi: Farklılıkları diyalog yoluyla çözün
15:30 Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı: Putin, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in cenazesine katılmayacak
15:23 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de yasama, yürütme, yargı yok, demokrasi askıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 16:49:48. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu Sancaktepe'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement