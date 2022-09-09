Bakan Karaismailoğlu Sancaktepe'de esnafı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, söz konusu ziyaretleri AK Parti tarafından gerçekleştirilen "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında yaptı. Ziyarete Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar ve partililer eşlik etti.

Ziyarette konuşan Bakan Karaismailoğlu, "AK Parti hükümetleri olarak hiçbir zaman milletin efendi olduğunu, iktidarın hizmetkar olduğunu aklımızdan çıkarmadık. Bundan sonra da çıkarmayacağız." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, AK Parti davasına gönül verenler olarak Türk milletinin daha iyi şartlarda, daha iyi koşullarda yaşaması için emek verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"'Aşk ile çalışan, yorulmaz' dedik, o yüzden dağları, tepeleri aşıyoruz. O yüzden ülkemizin her bir noktasında olağanüstü işler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Sonuç olarak vatandaşımız, milletimiz ve ülkemiz kazanıyor. Ülkemiz hızlı bir şekilde büyüyor. Bu dünyadaki en hızlı büyüyen ülkelerden birisi olmamız, bu çalışkanlığımız, bu azmimiz ve vatanını, milletini seven kadroların, milletin parasını millet için harcayan kadrolar sayesinde oldu. Bu devam edecektir. Bundan endişeniz olmasın. İnşallah hep birlikte Sancaktepe'de de, İstanbul'da da, İstanbulluların istediği hizmetleri, yapılmayan hizmetleri zamanı geldiğinde bizler de bu AK kadrolarla yapacağız, yerine getireceğiz. Daha önce Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kadroların Sancaktepe için layık gördükleri metroları, yatırımları yapmayanlara da dersini sandıkta vereceğiz."

Yerel yönetimlerin görevinin kendi sorumlu oldukları bölgelerdeki projeleri yaparak vatandaşın hayatını kolaylaştırmak olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu Sancaktepelilerin, Yenidoğanlıların, Taşdelenlilerin, Sarıgazililerin hak etmiş olduğu yatırımları eğer yapılmadıysa onu yapacak kadroları da sizler işbaşına getireceksiniz ve en kısa sürede bu layık olduğunuz hizmetleri göreceksiniz. Sonucunda bu yerel yönetimlerin de iktidarların da kendi sorumlu oldukları bölgelerdeki projeleri yaparak vatandaşın hayatını kolaylaştırmaktır görevleri. Bu görevleri eğer yapmıyorlarsa da onların karşılıklarını sandıkta siz vereceksiniz ve biz de buna eminiz. Şurada çok kısa süre kaldı. Önce 2023 yılında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK kadrolar hizmete devam edecektir. Peşinden de belediye seçimlerinde bu iş bilmezlere siz gerekli cevabı vereceksiniz. O yüzden biz kadro olarak, ekip olarak Sancaktepe Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız ve siz değerli AK kadrolarla memleketimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam."