Bakan Karaismailoğlu, Muğla'da restorasyonu yapılan tarihi köprüyü inceledi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Karaismailoğlu, Muğla'da restorasyonu yapılan tarihi köprüyü inceledi Açıklaması

18.09.2022 12:54
Bakan Karaismailoğlu, Muğla'da restorasyonu yapılan tarihi köprüyü inceledi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla'nın Milas ilçesinde restorasyonu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tarihi köprüyü gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla'nın Milas ilçesinde restorasyonu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tarihi köprüyü gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programlara katılmak için Muğla'ya gelen Karaismailoğlu, Stratonikeia ve Lagina gibi önemli antik kentleri birbirine bağlayan antik yol güzergahındaki eski Roma köprüsünde yürütülen restorasyon çalışmalarını görmek için bölgeye gitti.

Bölgede incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, Muğla'da vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için pek çok projeyi bitirdiklerini, devam eden projelerin de hızlanması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Dünyanın gıptayla baktığı, teknolojinin en son ürünlerini kullanan, yerli mühendislerin çalıştığı ve dünyanın en iyi işlerini, projelerini yapan bir bakanlık olduklarını belirten Karaismailoğlu, ülkede ecdada saygı duyulan tarihi köprüleri de ihya eden bir bakanlık olarak gurur veren işler yaptıklarını kaydetti.

Yıllara meydan okuyup tahribata uğrayan yapıları ayağa kaldırdıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Milas-Söke kara yolunun yanı başında yıllara meydan okuyan 1600 yıllık tarihi Sarıçay Köprüsü'nü restore ederek gelecek nesillere aktarıyoruz. Burası önemli tahribatlara uğramış bir köprüydü ve yaptığımız muhteşem işlerimizden bir tanesi." dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında benzeri çalışmaları yürüttüklerini, tarihi Sarıçay Köprüsü'nün de gelecek ay hizmete açılacağını aktararak, Türkiye genelinde Karayolları kayıtlarında 2 bin 421 tarihi köprü bulunduğunu ve bunlardan 414'ünün restore edildiğini, 65'inin de restorasyon çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

İhalesi 2019'da yapılan 95 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki tarihi köprüde temel seviyesinde yürütülen çalışmalarda Roma, ayak-kemer ve tempan bölgelerinde yürütülen çalışmalarda ise Menteşeoğulları ve Osmanlı dönemleri kalıntılarına rastlandı.

Çalışmalarda, 11 kemere sahip köprü, tamamen yıkılmış 3 kemer ayaklarının altında ahşap kazık izleri bulunarak aslına uygun olarak restore edildi.

Köprüde döşeme, dere yatağı düzenlenmesi ve çevre düzenlemesi dışında tüm işler tamamlandı.

YORUMLAR
500
Bakan Karaismailoğlu, Muğla'da çeşitli temas ve incelemelerde bulundu Bakan Karaismailoğlu, Muğla'da çeşitli temas ve incelemelerde bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bodrum'da denizcilerle buluştu Açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bodrum'da denizcilerle buluştu Açıklaması
Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Adil Karaismailoğlu, Muğla, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu, Muğla'da restorasyonu yapılan tarihi köprüyü inceledi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:46 Bakan Soylu'dan, Emre Olur paylaşımı: Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim
12:29 Tayvan'da 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası binalar ve yollar çöktü, vagonlar raydan çıktı
12:05 Avustralya'da başına ödül konan çete lideri Murat Galasi, Türkiye'de hayatını kaybetti
12:05 Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kolej tarzı beğeni topladı! Paylaştığı fotoğraflara yorum üstüne yorum yapıldı
11:49 Motorine 1 lira 76 kuruş indirim bekleniyor! 20 Eylül salı gününden itibaren geçerli olacak
11:29 Elleriyle topladığı meyveleri çarşıda satan yaşlı kadına zabıta müdahalesi! Gözyaşlarına boğuldu
11:15 KPSS adayı dalgınlığının kurbanı oldu! 1 saat erken geldiği sınava giremedi
10:18 İlki iptal edilen KPSS'de ilk oturum başladı
10:18 Mehmet Dinçerler'le boşanma aşamasında olan Hadise, konser verdiği sırada yüzük fırlattı
10:10 Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Tiran'dan İstanbul'a getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 12:54:40. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu, Muğla'da restorasyonu yapılan tarihi köprüyü inceledi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement