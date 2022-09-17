Bakan Karaismailoğlu, Muğla'da çeşitli temas ve incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu, Muğla'da çeşitli temas ve incelemelerde bulundu

17.09.2022 22:40

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla Valiliğini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla Valiliğini ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nu burada Muğla Valisi Orhan Tavlı ile ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri karşıladı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Karaismailoğlu, İl Koordinasyon toplantısına katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, il koordinasyon toplantısının ardından AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Kötekli Kavşağı'na gelerek yol yapım yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Orhan Tavlı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu, Muğla'da çeşitli temas ve incelemelerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu, Muğla'da çeşitli temas ve incelemelerde bulundu - Son Dakika
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