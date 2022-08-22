Karaismailoğlu: "Üretimdeki lojistik maliyetlerini düşürmek için demiryolu yatırımları olmazsa olmaz" - Son Dakika
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Karaismailoğlu: "Üretimdeki lojistik maliyetlerini düşürmek için demiryolu yatırımları olmazsa olmaz"

22.08.2022 12:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sergi alanına gelmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekilerin açılış kurdelesini kesmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sergi alanına gelmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekilerin açılış kurdelesini kesmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sergiyi incelemesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demir Kanatların Objektifinden Karma Foroğraf Sergisi Açılış törenine katıldı.

YORUMLAR
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Karaismailoğlu: '(Mardin ve Gaziantep'teki kazalar) İnceleme ve soruşturmalar devam ediyor sonucunda bunların hepsi ortaya çıkacaktır' Karaismailoğlu: '(Mardin ve Gaziantep'teki kazalar) İnceleme ve soruşturmalar devam ediyor sonucunda bunların hepsi ortaya çıkacaktır' Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi'ni 788 bin 241 kişi ziyaret etti Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi'ni 788 bin 241 kişi ziyaret etti
Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaismailoğlu: 'Üretimdeki lojistik maliyetlerini düşürmek için demiryolu yatırımları olmazsa olmaz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaismailoğlu: "Üretimdeki lojistik maliyetlerini düşürmek için demiryolu yatırımları olmazsa olmaz" - Son Dakika
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