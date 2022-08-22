Karaismailoğlu: '(Mardin ve Gaziantep'teki kazalar) İnceleme ve soruşturmalar devam ediyor sonucunda bunların hepsi ortaya çıkacaktır'

Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaismailoğlu: 'Üretimdeki lojistik maliyetlerini düşürmek için demiryolu yatırımları olmazsa olmaz' - Son Dakika

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