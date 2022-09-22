Bakan Karaismailoğlu, Siirt-Pervari Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu, Siirt-Pervari Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı

22.09.2022 13:19
Bakan Karaismailoğlu, Siirt-Pervari Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun tören alanına gelişi İstiklal Marşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Açılış töreni Harç dökülmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun çalışmaları incelemesi Fotoğraf çekimi Alanda çalışan iş...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun tören alanına gelişi

İstiklal Marşı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Açılış töreni

Harç dökülmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun çalışmaları incelemesi

Fotoğraf çekimi

Alanda çalışan iş makineleri

SİİRT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt- Pervari Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

YORUMLAR
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Karaismailoğlu: 'Son 20 yılda ülkemizin her karış vatan toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vurduk' Karaismailoğlu: 'Son 20 yılda ülkemizin her karış vatan toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vurduk' GÜNDEM / 22 Eylül 2022 GÜNDEM / 22 Eylül 2022
Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Pervari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu, Siirt-Pervari Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu, Siirt-Pervari Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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