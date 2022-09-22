Bakan Karaismailoğlu, Siirt-Pervari Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun tören alanına gelişi
İstiklal Marşı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Açılış töreni
Harç dökülmesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun çalışmaları incelemesi
Fotoğraf çekimi
Alanda çalışan iş makineleri
SİİRT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt- Pervari Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı.
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