Bakan Karaismailoğlu: 8 ayda 118 milyon 599 bin yolcumuza havalimanlarımızda hizmet verdik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ocak-ağustos döneminde uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 artış gösterdi. İç hat yolcu trafiği 52 milyon 190 bine dayanırken dış hat yolcu trafiği 66 milyon 158 bin oldu. Bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam 118 milyon 599 bin yolcumuza havalimanlarımızda hizmet verdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık istatistikleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Ağustos ayında havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 78 bin 161, dış hatlarda 86 bin 589 olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, "Üst geçişlerle birlikte toplam 202 bin 556 uçak trafiği gerçekleşti. Uçak trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artış gösterdi. Ayrıca; 2019 yılı Ağustos ayı uçak trafiğinin yüzde 98'ine ulaşılmış oldu. Koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, bu yılın ağustos ayında, 2019 yılının aynı ayına kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. Toplam yolcu trafiğinde 2022 yılı Ağustos ayında 2019 yolcu trafiğinin yüzde 94'ü gerçekleşti" ifadelerini kullandı.