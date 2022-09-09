Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da her ay bir metro açmayı planlıyoruz - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da her ay bir metro açmayı planlıyoruz

09.09.2022 14:50
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da her ay bir metro açmayı planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önümüzdeki günlerde İstanbul'da her ay bir metro açmayı planladıklarını ifade ederek, "Sabiha Gökçen Havalimanı ve E-5 arasındaki mahalleleri birbirine bağlayacak metro hattımızı eylül ayında hizmetinize sunacağız. İstanbul Havalimanı'yla, Kemerburgaz, Göktürk, Kağıthane, Beşiktaş, Gayrettepe'ye uzanan metro hattımızı da kasım ayı gibi planladık" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada açıklamalarda bulundu.

İBB'Yİ ELEŞTİRDİ

Bakan Karaismailoğlu, 2019 seçimlerinden sonra İBB'nin şehrin ihtiyacı olan işlerini bitirmediğini ifade ederek, "Şu anda 250 kilometre devam eden işletmeler olan raylı sistem hattının tamamı yine AK Partili Belediyeler döneminde yapılmıştır ve işletilmeye başlanmıştır. Bütün ihaleleri yapılmış, 100 kilometrelik metro hattının da geçmiş dönemde bizlerin yönetiminde olan AK Partili Belediyeler zamanında başlamış, ihaleleri yapılmış hatlardı. Bu hatların da şimdiye kadar çoktan bitmesi gerekiyordu. 2019 seçimlerinden sonra hangi akla hizmettir, hangi mantıktır, şehrin gerekli olan işi bitmiyor ve bitmiyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi dünyanın en büyük ve modern hastanelerinden birisiydi. Bu hastaneye metro planlanmıştı. Maalasef yolunu bile yapmayan bir yerel belediyeyle karşı karşıya kaldığımız için 1 ay içerisinde bakanlık olarak üstlenerek yolları tamamladık. Yine yerel yönetim sorumlusu olduğu metro hattından imtina ettiğini görünce hemen bizler de bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla burayı devraldık. Bu metroyu da inşallah aralık ayında hizmete sokacağız" dedi.

SABİHA GÖKÇEN İLE E-5 ARASINDA MAHALLELER BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Bakan Karaismailoğlu "Bir taraftan görevini yapmayanlar, bir taraftan görevinin sorumluluklarını çok daha fazlasını yerine getiren, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlığımızdaki kadrolar ile birlikte inşallah önümüzdeki günlerde İstanbul'da her ay bir metro açmayı planlıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı ve E-5 arasındaki mahalleleri birbirine bağlayacak metro hattımızı eylül ayında hizmetinize sunacağız. İstanbul Havalimanı'yla, Kemerburgaz, Göktürk, Kağıthane, Beşiktaş, Gayrettepe'ye uzanan metro hattımızı da kasım ayı gibi planladık" diye konuştu.

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Bakan Karaismailoğlu Sancaktepe'de esnafı ziyaret etti Bakan Karaismailoğlu Sancaktepe'de esnafı ziyaret etti BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSTANBUL'DA HER AY BİR METRO AÇMAYI PLANLIYORUZ BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSTANBUL'DA HER AY BİR METRO AÇMAYI PLANLIYORUZ
Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da her ay bir metro açmayı planlıyoruz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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