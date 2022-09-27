Karaismailoğlu: "2 Ekim'de Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'yla tarihe bir imza daha atıyoruz" - Son Dakika
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Karaismailoğlu: "2 Ekim'de Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'yla tarihe bir imza daha atıyoruz"

27.09.2022 11:58
Karaismailoğlu: "2 Ekim'de Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'yla tarihe bir imza daha atıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 2 Ekim Pazar günü İstanbulluların hizmetine sunacaklarını belirterek, "Artık Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım hızlı ve kolay olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik- Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 2 Ekim Pazar günü İstanbulluların hizmetine sunacaklarını belirterek, "Artık Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım hızlı ve kolay olacak. Projemizle tarihe bir imza daha atıyoruz." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul genelinde Bakanlığın üstlendiği 7 metro hattının bulunduğunu, bu hatlarda çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini bildirdi.

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 2 Ekim Pazar günü İstanbulluların hizmetine sunacaklarını belirten Karaismailoğlu, bu kapsamda özellikle Pendik'teki yoğun hareketliliğin olduğu mahallelerin metroyla buluşturulacağını vurguladı.

Karaismailoğlu, bu hatla birlikte İstanbul trafiğinin rahatlayacağını, Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahallelerini metroyla buluşturacaklarını kaydetti.

"Günde 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebileceğiz"

Söz konusu hattı, Kadıköy-Kartal metro hattıyla birleştireceklerinin altını çizen Karaismailoğlu, hattın günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip olduğu bilgisini paylaştı.

Karaismailoğlu, Pendik Tavşantepe'den başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşan hattın 7,4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 4 istasyonu bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Artık Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım hızlı ve kolay olacak. Projemizle tarihe bir imza daha atıyoruz. İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kadıköy–Kartal– Kaynarca Metro Hattı'nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika, Kurtköy Sanayi- Çamlıca arası 45 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı-Çamlıca arası 48 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika, İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 100 dakika olacak."

Dünyanın en önemli havalimanlarından birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na da raylı sistem bağlantısını sağladıklarını aktaran Karaismailoğlu, böylece konforu, güvenliği de artırmış olacaklarını vurguladı.

"Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır"

Karaismailoğlu, yıl içerisinde İstanbul'da önemli metro hatlarının açılışını yapacaklarına dikkati çekerek, "Kağıthane- İstanbul Havalimanı metrosunu açacağız. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi içinden geçecek, Kayaşehir'e ulaşacak, aynı zamanda İstanbul Havalimanı bağlantısını Bağcılar Güngören'de birleştirecek metro hattımızı bitirerek İstanbulluların hizmetine sunacağız. Diğer 4 metro hattımızı da yapımını tamamlayarak hizmete alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Millete verilen her sözü tuttuklarını, dünyanın önde gelen projelerini bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu projeleri vatandaşımızın hizmetine sunmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'deki şantiyelerdeki çalışma arkadaşlarımız milletimize hizmet aşkıyla çalışmalarını sürdürüyor. Biz günü kurtaran politikalarla değil, geleceği şekillendiren, milletimizin hayatını kolaylaştıracak projeleri planlayarak hareket ediyoruz."

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Kaynak: AA

Sabiha Gökçen, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaismailoğlu: '2 Ekim'de Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'yla tarihe bir imza daha atıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaismailoğlu: "2 Ekim'de Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'yla tarihe bir imza daha atıyoruz" - Son Dakika
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