Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır

03.10.2022 21:39

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu ile ilgili, "Metronun maliyeti bize ait" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına cevap verdi. İmamoğlu'nun yapılan işle alakalı olmadığını belirten Karaismailoğlu, "Bu tweet'in karşılığı emek hırsızlığıdır. 16 milyon insanın emeğinin hırsızlığıdır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve hükümet cephesi arasındaki metro maliyeti tartışması devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu hakkında, "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul'umuza hayırlı olsun" şeklinde tweet attı. İmamoğlu'nun tweetine Ulaştırma Bakanlığı cephesi ise tepki gösterdi.

CANLI YAYINDAN YANIT VERDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise İmamoğlu'nun tweetine katıldığı CNN Türk canlı yayınından yanıt verdi. Karaismailoğlu, "Bu tweet'in karşılığı emek hırsızlığıdır. 16 milyon insanın emeğinin hırsızlığıdır. Çünkü çalışma arkadaşlarımızın alın teri vardır. Siz akşam keyif yaparken 16 saniyelik tweet'le arkadaşlarımızın emeğini çalamazsınız. Buna konuşacak bir şey yok. Cevap vermeye değmez. Bir adam çıkmış bir tanesi keyif yaparken tweet atarak üstüne çıkmaya çalışıyor" dedi.

"İŞLE ALAKASI OLMAYAN BİR KİŞİ"

Ulaştırma Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kadar işle alakası olmayan, kendi vazifesine iş olmayan bir kişinin 16 saniyelik tweet'ini tartışıyoruz. Böyle bir şey olmaz. Bugüne kadar 4.4 milyar TL'lik bakanlığımız tarafından bu proje bitti. Büyükşehir'in görevleridir raylı sistemleri yapmak. Bu ilgili Belediye'nin vergi gelirlerinin %5'ini aşmamak şartıyla ödemesi olacak. Belediye'ye ayrılan bütçeden %5'lik kesinti yapılmayacak. Vergi, faiz yok. Bu İstanbul'da da Kayseri Bursa'da da böyle

"KİMSEYE AYRIM YAPMIYORUZ"

Kimseye ayrım yok. Ne yüzle konuşuyorlar. Biz bu metroyu yaptık teslim ettik. Bunun Pendik'ten Marmaray'a bağlantısı var. Bu Belediye ait. Bakın aradan 5 yıl geçti. İBB'nin bunu bitirmesi gerekiyordu. İşi burada alınganlık yapacaklarına kendilerine ait olan işleri bitirsinler. 4 km hat. Şimdiye kadar çoktan bitmesi gereken bir hattır. Arkalarını biz mi toplayacağız. Herkesin sorumlulukları var. Herkesin işi belli. %80'le teslim etmiş olduğumuz Bostancı Dudullu hattı bile açılmadı. Bunlar çoktan bitecek işlerdi. Çok lafla iş olmuyor maalesef.

"103 KİLOMETRE YOL YAPIYORUZ"

Pendik'ten Tuzla'ya kadar bu hat devam ediyordu. Son ihaleyle şu anki yeşil bölgeyi de yapmıyorlar. Bakanlık olarak 103 km metro yapıyoruz Bakanlık olarak. Bu konuştuğumuz metroyu yapan Genel Müdürlüğümüz. Emek veren arkadaşlarım burada. Yaptıkları işe sahip çıkıyor."

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Adil Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun 'Metronun maliyeti bize ait' iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır - Son Dakika


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