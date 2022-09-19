Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Açıklaması - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Açıklaması

19.09.2022 13:54
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(Sirkeci-Kazlıçeşme) Projemiz, hızlı bir şekilde devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(Sirkeci-Kazlıçeşme) Projemiz, hızlı bir şekilde devam ediyor. Mayıs 2023 öncesi Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projemizi hizmete alacağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla İstanbul'da gençlerle bir araya geldi. Üsküdar sahilde gençlerle yürüyüş yapan Karaismailoğlu, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bazı etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Karaismailoğlu, yürüme yolları, bisiklet yolları ve scooter gibi bireysel kullanım araçlarını teşvik etmenin hem trafik sıkışıklığının azaltılması hem de egzoz emisyonunun azaltılması için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak hem toplu taşımayı hem de bireysel hareketliliği, bisiklet kullanımını ve yaya odaklı ulaşımları özellikle teşvik ettiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu teşvik doğrultusunda da çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliğimizde Sirkeci Garı'nda arkadaşlarımızla buluştuk. Sirkeci Garı'nda Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki hem toplu taşıma hem yaya odaklı ulaşım projelerinde incelemelerde bulunduk. Projemiz, hızlı bir şekilde devam ediyor. Mayıs 2023 öncesi Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projemizi hizmete alacağız." dedi.

Sirkeci'den sonra Marmara'ya inerek yine İstanbul'un en önemli toplu taşıma güzergahı olan Halkalı'dan Gebze'ye kadar 80 kilometrelik bir hatta günlük 600 bin vatandaşa hizmet veren Marmaray'ı da ziyaret ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üsküdar'la Sirkeci arasında seyahat ettik. Tabii yoğun bir kullanım var. Bugün de Üsküdar meydandan Kız Kulesi'ne kadar yürüdük. Bir kısmımız yürüdük, bir kısmımız bisiklet kullandı. Bir kısmımız scooterları kullandık. Özellikle hem yayayı hem de bireysel mobilite araçlarını teşvik etmek için bugün bu programları yaptık. Bundan sonra da bu doğrultuda teşviklerimiz devam edecek. Özellikle büyük şehirlerde yayalaştırma alanları, yürüme yolları, 15 saatlik seyahat süresi içerisinde artık hem yürüme alanları, hem de bireysel hareketlilik araçlarını kullanmak, teşvik etmek bizim devlet olarak görevlerimizden bir tanesi. Hem de egzoz emisyonu ve Paris İklim Anlaşması şartlarını yerine getirmek için ve trafik sıkışıklığını azaltmak için de bu tür bireysel ulaşım araçlarını kullanmak çok kıymetli."

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Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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