BAKAN KARAİSMAİLOĞLU TERCİH DESTEK PROGRAMINDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU - Son Dakika
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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU TERCİH DESTEK PROGRAMINDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

31.07.2022 18:44
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU TERCİH DESTEK PROGRAMINDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, üniversiteye girecek öğrencilere tercih döneminde yardımcı olmak amacıyla düzenlenen Tercih Destek Programı'na katıldı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, üniversiteye girecek öğrencilere tercih döneminde yardımcı olmak amacıyla düzenlenen Tercih Destek Programı'na katıldı. Programda konuşan Karaismailoğlu, "Verilen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirdikten sonra hangi sektörde olursanız olun mutlaka başarılı olursunuz ve daha çok kazanmaya başlarsınız. Eğer mühendislik tercih ederseniz tavsiye ederim. Mühendisler sayesinde de hakikaten ülkemiz gelişecek, gelişmeye devam edecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ak Parti İstanbul milletvekili Rümeysa Kadak ve Bahçelievler Belediyesi iş birliği ile kurulan 'Önce Öğrenci' oluşumunun düzenlediği Üniversite Tercih Destek Programı'na katıldı. Bugün Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen etkinlikte Ak Parti İstanbul milletvekili Rümeysa Kadak, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile çok sayıda öğrenci yer aldı.

"MÜHENDİSLER SAYESİNDE DE HAKİKATEN ÜLKEMİZ GELİŞECEK, GELİŞMEYE DEVAM EDECEK"

Programda konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, öğrencilere mühendislik bölümleri hakkında kısa bilgiler vererek, "Üniversite eğitimini mutlaka alacaksınız, her şey artık kendi elinizde olacak. Çünkü kendinizi ne kadar geliştirirseniz yani bir bölgede ayakkabıcılık bile yapsanız o bölgenin en iyi ayakkabıcısı, en çok satan ayakkabıcısı olmak için çalışmanız gerekiyor. Bir de parasal ve ne kadar maaş alıyor, geliri ne kadardır diye konuşuluyor. Arkadaşlar önce parayı düşünmeyeceksiniz. Önce işi en iyi şekilde yapacaksınız ki, para arkadan gelir hiç merak etmeyin. İşinizi en iyi şekilde yapacaksınız, ondan sonra sizi takdir ederler. Vatanımızın milletimizin menfaatleri doğrultusunda işleri üretmeniz ve bulunduğunuz kurum ve müessesenin menfaatlerini düşünmeniz ve gece gündür çalışmanız. Verilen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirdikten sonra hangi sektörde olursanız olun mutlaka başarılı olursunuz ve daha çok kazanmaya başlarsınız. Eğer mühendislik tercih ederseniz tavsiye ederim. Mühendisler sayesinde de hakikaten ülkemiz gelişecek, gelişmeye devam edecek" dedi. Bakan Karaismailoğlu konuşmasının ardından öğrencilerle soru cevap şeklinde sohbet gerçekleştirdi. Sohbet sonrasında Bakan Karaismailoğlu öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

"EĞLENCELİ, GÜZEL, GENÇLİĞİN CIVIL CIVIL OLDUĞU BİR PROGRAMDI"

Programdan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Dün ve bugün çok güzel bir program vardı. Gençlerle, önce öğrenci hastagiyle İstanbul Vekilimiz Rümeysa Hanımın yaptığı bir organizasyon vardı. Amaç biliyorsunuz YKS sonuçları açıklandı. Onların tercihleri yapılacak. Dünde katıldım bu günde, çok yoğun çok güzel bir programdı. Yaklaşık 500 öğrencimizle beraberdik. Onlara meslek seçerken nelere dikkat edeceklerini ufak ufak anekdotlarla anlatmaya çalıştık. Eğlenceli, güzel, gençliğin cıvıl cıvıl olduğu bir programdı" diye konuştu.

- İstanbul
YORUMLAR
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Bebeğini çöpe atan kadın konuştu: Ölü doğdu, o şekilde görünce korktum Bebeğini çöpe atan kadın konuştu: Ölü doğdu, o şekilde görünce korktum
Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, Bahçelievler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN KARAİSMAİLOĞLU TERCİH DESTEK PROGRAMINDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU TERCİH DESTEK PROGRAMINDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU - Son Dakika
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