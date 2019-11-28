Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, "Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, "Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında...

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, "Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 94 fiziki ilerleme sağladık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, "Ankara- Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 94 fiziki ilerleme sağladık. Önümüzdeki günlerde test sürüşlerine başlayıp, 2020 yılı ilk yarısında işletmeciliğe geçeceğiz" dedi. - ANKARA

Mehmet Cahit Turhan, Cahit Turan, Ankara, Sivas, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:49 Kaynak: İHA
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