Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Karayollarında yap işlet devret modeliyle yaptığımız 4... - Son Dakika
Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: 'Karayollarında yap işlet devret modeliyle yaptığımız 4... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Karayollarında yap işlet devret modeliyle yaptığımız 4...

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Karayollarında yap işlet devret modeliyle yaptığımız 4 projenin yatırım bedeli 109 milyar 820 milyon lira. Bu projeler için ödediğimiz toplam garanti ise 9 milyar 640 milyon lira."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Karayollarında yap işlet devret modeliyle yaptığımız 4 projenin yatırım bedeli 109 milyar 820 milyon lira. Bu projeler için ödediğimiz toplam garanti ise 9 milyar 640 milyon lira."

Mehmet Cahit Turhan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:46 Kaynak: AA
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