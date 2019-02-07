Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ülke ekonomisinin büyümesine ve araç sayısının artışına paralel olarak yollarımızın trafik hacmi artmasına karşın kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 68'lik azalma olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ülke ekonomisinin büyümesine ve araç sayısının artışına paralel olarak yollarımızın trafik hacmi artmasına karşın kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 68'lik azalma olduğunu söyledi.



Bakan Turhan, "2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedefleri"ne ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlediği basın toplantısında, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin, ekonomik gelişmenin yanında köy-kent bütünleşmesini, kültür birliğini ve dengeli nüfus dağılımı gibi birçok sosyal faydayı sağlayan, tarım, turizm ve sanayinin altyapısını oluşturan stratejik bir sektör olduğunu söyledi.



Sağlıklı ve yeterli bir ulaştırma ve haberleşme sistemine sahip olmayan ülkelerin asla kalkınamayacaklarını vurgulayan Turhan, bu nedenle de 16 yıl gibi bir sürede 537 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.



Bugün dünyada yaşanan ekonomik krizin yarattığı fırtınada hala ayakta durabilmenin ve yaratılan krizlerin olumsuz etkilerini minimuma indirebilmenin temelinde yapılan altyapı yatırımlarının yattığını ifade eden Turhan, "16 yıl öncesine kadar Avrupa ile ülkemiz ulaştırma sektörü karşılaştırmasını yaparken, 'ülkemizin üçte ikisinin dağlarla kaplı olması dolayısıyla kesintisiz ulaşım ağını kurmanın zorluklarından bahsediliyor' coğrafi şartlarımız, yetersizliklere mazeret olarak gösteriliyordu." diye konuştu.



Ulaştırmanın, fiziki olarak çeşitli zorlukları olan sürprizlere açık projelerin bulunduğu ve çok yüksek finansman ihtiyacı da olan bir sektör olduğunu dile getiren Turhan, yüksek finansman ihtiyacına çözüm olarak da genel bütçe yanında, Kamu Özel İşbirliği modellerini de devreye sokarak birçok projeyi tamamladıklarını kaydetti.



Kara yolu altyapılarını geliştirirken taşımacılıkta en büyük paya sahip karayolu taşımacılık sektörünün sorunlarına cesaretle el attıklarını ve sektörü AB normlarında düzenlemeye tabi tuttuklarını anlatan Turhan, Avrupa'nın en modern araç muayene sistemlerinden birisini hayata geçirdiklerini ifade etti.



Ülke ekonomisinin büyümesine ve araç sayısının artışına paralel olarak yollarının trafik hacmi artmasına karşın kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 68'lik azalma olduğunu dile getiren Turhan, bölünmüş yol yapımıyla mevcut yolların asfalt yapımı ve onarımına da önem verdiklerini bildirdi.



Hava yolunda başlatılan yerli ve milli üretim projeler kapsamında havacılıkta sertifikasyon işlemlerinin de artık milli olarak yapılmaya başlandığına işaret eden Turhan, "Yerli uçağımız HÜRKUŞ da sertifikalandırıldı. Özgün Helikopter sertifikasyon çalışmalarına da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Turhan, insansız hava araçları kayıt altına alındığını ve İHA Pilot lisansının 34 bin, İHA sayısının 26 bini bulduğunu kaydederek, şöyle devam etti:



"2018 yılı tarifelerinde iç hatlara yönelik hizmet bedellerindeki Türk Lirası ücretlerde artış oranı yüzde 10 ile sınırlı tutuldu, dış hatlara yönelik hizmet bedellerindeki Euro ücretlerde artış yapılmadı. 2019 yılı tarifelerinde ise iç hatlara yönelik hizmet bedellerindeki Türk Lirası ücretlerde yüzde 20 artış yapıldı, dış hatlara yönelik hizmet bedellerindeki avro ücretlerde artış yapılmadı."



Demir yolunda sinyalli hat uzunluğunu iki katın üzerinde artırarak, 2 bin 505 kilometreden 5 bin 746 kilometreye çıkardıklarını vurgulayan Turhan, 2 bin 211 kilometre hatta ise çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Demir yolu yatırımları hakkında bilgi veren Turhan, "Amacımız, 100'ncü yılımızda da 'hızlı trenle ördük anayurdu dört baştan' marşını söyleyebilmektir." dedi.



Turhan, Gebze-Halkalı Banliyo Hattının bu yıl işletmeye alınacağını bildirerek, Ankara Metro Hattı'nı Esenboğa Havalimanı'na kadar uzatacak hattın ihalesine de bu yıl çıkacaklarını kaydetti.



Kızılay-Çayyolu ile Batıkent-Sincan metrolarını bağlayacak 20 kilometrelik hat ile ANKARAY'ı uzatacak 15 kilometrelik hattın projelendirme çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Turhan, İstanbul metroları olan 8,9 kilometrelik Bakırköy İDO-Bahçelievler-Kirazlı, 7,4 kilometrelik Sabiha Gökçen havalimanı bağlantısı, 27 kilometrelik İstanbul Havalimanı-Halkalı metrosu ve 37,5 kilometrelik Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metrolarının yapımına devam ettiklerini vurguladı.



Turhan, bu yıl içinde Milli Elektrikli Tren Setinin proje çalışmalarını tamamlayarak Prototip milli tren setlerinin üretimine başlamayı planladıklarını söyledi.



Personel Konaklama Vagonu ve Elevatörlü Atık Vagonu imalatlarına da başlayacaklarını açıklayan Turhan, "TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ, bu yıl 865 vagon revizyonu ve 87 çeken araç revizyonu yapacak. TÜVASAŞ 22 DMU tren seti üretecek. TÜLOMSAŞ özel sektör için 5 DE lokomotif, demiryolları için 1 elektrikli, 1 hibrit lokomotif üretecek. İstanbul Yeni Havalimanı Raylı Sistem Bağlantı Hatlarında kullanılmak üzere 176 araç ve Bakırköy (İDO)-Kirazlı Metro Hattında kullanılmak üzere 72 araç alımı ihalesi de bu yıl yapılacak." diye konuştu.



Turhan, 2003'te 37 olan tersane sayısını 78'e çıkardıklarına dikkati çekerek, denizcilikte 28,6 milyon DWT'luk Türk sahipli filo kapasitesiyle dünyada 15. sıraya çıkıldığını bildirdi. Türk sahipli gemi filosunu 569'dan bin 511'e yükselttiklerine işaret eden Turhan, Türk bayraklı filonun başta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin taraf olduğu Paris Memorandumu uyarınca beyaz listeye geçmesini sağladıklarını söyledi.



Bu yıl Kuzey Ege/Çandarlı limanı üst yapısının, Yap İşlet Devret (YİD) modeliyle yapılacağını belirten Turhan, ayrıca Haliç Yat Limanı ve Kompleksi yapımına da başlayacaklarını ve Armutlu Kapaklı Balıkçı Barınağı ile Anamur İskelesini de tamamlayacaklarını (yüzde 90 gerçekleşme) dile getirdi.



Turhan, Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak projeyi, 2020 yılında tamamlamayı ve 2021 yılı içisinde uzaya göndermeyi planladıklarını vurguladı. Yerli ve milli üretim çalışmaları kapsamında, BTK desteğiyle "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi"ni başlattıklarını hatırlatan Turhan, proje kapsamında bu yıl radyolink, anten, baz istasyonu, siber güvenlik yazılımları gibi elektronik haberleşme şebekelerinde kullanılan yazılım ve donanım ürünlerinin üretimine başlanacağını bildirdi. Yerli baz istasyonu ULAK'ı hizmete verdiklerini belirten Turhan, 2019 yılında ticari mobil şebekelerde yoğun olarak kullanmaya başlayacaklarını söyledi.



Bu yıl tüm kurumların elektronik hizmetlerini e-Devlet Kapısı'na aktaracağına işaret eden Turhan, 2020'li yıllarda hizmete girecek 5G için çalışmalarını bu yılda da yoğun olarak sürdüreceklerini dile getirdi.



Turhan, Çanakkale ile Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kulelerini 2019'da tamamlayacaklarını belirterek, Ankara TV ve Radyo Kulesine yönelik çalışmalara bu yıl devam edeceklerini kaydetti.



Ulusal Elektronik Tebligat Projesiyle, bu yıl tebligatların sistem üzerinden gönderimini de başlatacaklarını aktaran Turhan, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı da bu yıl içinde uygulamaya alacaklarını vurguladı.



Turhan, PTT'nun bu yıl içerisinde dron ile teslimatlarına başlamasını da planladıklarını dile getirdi. Ulaşım kartı özellikli yerli ve milli yemek kartı projesine de değinen Turhan, 2019 yılında PTT'nin iştiraki olan şirketi tarafından hayata geçirileceğini ifade etti.



(Bitti)

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