Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesinin, Projelendirme...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesinin, Projelendirme...

1 saat önce

IHAAW211047-EKO/06-02-2019- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "3 katlı Büyük İstanbul Tüneli projesinin, projelendirme faaliyetlerini tamamladık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan,
IHAAW211047-EKO/06-02-2019

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "3 katlı Büyük İstanbul Tüneli projesinin, projelendirme faaliyetlerini tamamladık" dedi. 06.02.2019 21: 10: 47 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:20 Kaynak: İHA

İstanbul, Mehmet Cahit Turhan, Ekonomi
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