Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesinin, Projelendirme...
1 saat önce
IHAAW211047-EKO/06-02-2019- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "3 katlı Büyük İstanbul Tüneli projesinin, projelendirme faaliyetlerini tamamladık" dedi.
IHAAW211047-EKO/06-02-2019
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, "3 katlı Büyük İstanbul
Tüneli projesinin, projelendirme faaliyetlerini tamamladık" dedi. 06.02.2019 21: 10: 47 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:20 Kaynak: İHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama
Çöken Binanın Enkazında İncelmelerde Bulunan Binali Yıldırım: 30 Bin Yapı Riskli
Kartal'da Çöken Binanın Karşı Apartmanında Oturan Kadın, Yaşanan Faciayı Gözyaşları İçinde Anlattı
Kartal'da Çöken Binanın Enkazından 5 Saat Sonra Böyle Kurtarıldı