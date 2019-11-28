Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "5G'nin ilk uygulamasını İstanbul Havaalanı'nda...
Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, '5G'nin ilk uygulamasını İstanbul Havaalanı'nda... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "5G'nin ilk uygulamasını İstanbul Havaalanı'nda...

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "5G'nin ilk uygulamasını İstanbul Havaalanı'nda yapacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "5G'nin ilk uygulamasını İstanbul Havaalanı'nda yapacağız" dedi. - ANKARA

Mehmet Cahit Turhan, İstanbul, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:12 Kaynak: İHA
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