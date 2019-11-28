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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "5G'nin ilk uygulamasını İstanbul Havaalanı'nda...
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "5G'nin ilk uygulamasını İstanbul Havaalanı'nda yapacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:12 Kaynak: İHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "5G'nin ilk uygulamasını İstanbul Havaalanı'nda yapacağız" dedi. - ANKARA
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