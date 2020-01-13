Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Editör Masası'na konuk oldu: (5)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul Projesi'nin maliyetini 15 milyar dolar olarak belirlediklerini ifade ederek, "Projeye 2020 yılında kazmayı vurursak, önce köprü ve yollardan başlayacağız. Ondan sonra projeyi 6 yıl içinde tamamlamış olacağız. Yani 2025 sonu, 2026'da bitirmiş olacağız." dedi.

Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda projeye ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Kanal açıldığında Küçükçekmece Gölü'nde deniz hayatının başlayacağını dile getiren Turhan, burada marinalar ve deniz yapılarının inşa edileceğini söyledi.

Turhan, laboratuvar ortamında kanalın modellemesinin yapıldığını belirterek, "Kanalın giriş-çıkış ağızlarındaki dalgakıranlar deprem yüklerine karşı denizin oluşturabileceği maksimum dalga yüklerine karşı test edildi." diye konuştu.

Projenin dünyadaki benzerlerinden söz eden Turhan, ilgili ekibin yapım teknikleri, işletmesi ve deniz ulaşım hizmeti gibi konuları araştırdıklarını anlattı.

"Teknik konulara dair hiçbir eleştiriyle karşılaşmadık"

Turhan, projeye katkı sağlamak amacıyla yapılan tüm eleştirileri faydalı gördüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Teknik konularla ilgili hiçbir eleştiriyle karşılaşmadık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, kanalın yapımına karşı olmakla beraber zaman zaman '20 metre 75 santimetre yetmez' gibi bir ifade kullandı. Teknik bir eleştiri yaptı, 'Kanalda yapılacak kazı, İstanbul'daki diğer fayları tetikler.' diyor. Biz burayı boyutlandırırken, sismoloji, jeoteknik, zemin mekaniği, hidrojeoloji, biyolojisini kanalın etkileyeceği sosyal hayatı, varsa ülkede üretim yapan işletmelere olan etkisini inceledik."

Kanalın yapılmasıyla Sazlıdere Barajı'nın yüzde 60'ının devre dışı kalacağına işaret eden Turhan, bu şekilde ortaya çıkacak İstanbul'un yüzde 2,5'lik su ihtiyacının karşılanması için kentin yakın çevresinde Hamzalı, Pirinççi ve Karacaköy barajlarının yapılacağını ve bunların söz konusu su ihtiyacını fazlasıyla karşılayabileceğini söyledi.

"Ekrem İmamoğlu'nun her sorusuna verecek cevabımız var"

Turhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'a ilişkin bilgi almaya yönelik Bakanlığa herhangi bir başvuruda bulunmadığını belirterek, "Her sorusuna vereceğimiz cevap olmakla birlikte ikna olmayacağını bildiğimizden cevap vermeye gerek duymuyoruz. Bizim hesabımız milletimize, bunun bilinciyle işimizi ülkenin menfaatine olduğuna inandığımız için yapıyoruz." diye konuştu.

Ulusal ölçekteki ulaştırma projelerini, ilgili kanunlar doğrultusunda, yaparak büyükşehir belediyesine bildirdiklerini anlatan Turhan, şöyle devam etti:

"Ama bu proje, sadece ulaştırma projesi değil, İstanbul'un en önemli sorunlarından biri olan kentsel dönüşüm projesi, deprem riski altındaki yapıların güvenli yapılara dönüştürülmesi projesi haline gelmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, projenin yapı alanını belirlendikten sonra buranın planlama çalışmalarına başlamıştı. Bu projeye yapılan itirazlar incelenir, cevaplanır. Bunlarla ilgili uygulamaların yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınındır."

"Sorumlu kamu yöneticiliği böyle olmaz"

Kanalın inşaatına başlamadan önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin protokol hazırladığını anımsatan Turhan, Ekrem İmamoğlu'nun bu protokoldeki sorumluluklarından çekildiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin protokoldeki anılan sorumluluğunun isale hatları, ulaşım yolları ve metro hatlarının inşaatının yapılması olduğunu aktaran Turhan, buralardan elde edilecek rant ve gelirlerden belediyenin de faydalanacağını kaydetti.

Turhan, "Gelirini almam' demiyor ama 'altyapısını yapmam' diyor. Sorumlu devlet adamı, kamu kurumu yöneticiliği böyle olmaz. Biz böyle bir proje, 'buradaki 2-3 tane altyapı tesisinin deplasmanı nedeniyle kilitlendi, kaldı.' diyemeyiz." ifadesini kullandı.

Yeni metro hattı projesi

Bakanlığın yatırım programında yeni planlanan projeler de olduğunu anlatan Turhan, anılan projelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kara yolu geçişiyle birlikte İstanbul Boğazı'nı yeniden geçecek bir metro hattı düşünüyoruz. Büyük İstanbul Tüneli dediğimiz projenin çalışmalarında son aşamaya geldik. Milli menfaatler söz konusu olunca herkes esas duruşa geçecek, yerini, yetkisini, sorumluluğunu bilecek, sorumluluğuyla, aldığı yetkilerle çalışacak, millete hizmet edecek. İstanbul'un dertlerini, sorunlarını çözmeyi bırakıp bu tür işlerle kendisine (Ekrem İmamoğlu) prim sağlamaya çalışmasını doğru bulmuyorum."

Deprem riski eleştirilerine yanıt

Kanal İstanbul'un yapıldığı bölgenin deprem açısından riskli olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Turhan, konuyla ilgili teknik çalışmaların yapıldığını, depremi etkileyecek bir kazının olmayacağını söyledi.

Turhan, "Adına 'büyük İstanbul depremi' dediğimiz depremle baş başa kaldığımızda insanların en kısa sürede acil ihtiyaçlarını görecek, bu insanların hastane ve gıda ihtiyacını, toplanma yerlerinin planlanmasını yaptık. Biz burada depreme maruz kalmış insanları trafiğe taşımayacağız. İstanbulluları belirlenmiş park alanlarında toplayacağız ve insani ihtiyaçlarını göreceğiz." dedi.

"Yapım maliyetini 15 milyar dolar olarak belirledik"

Kanal İstanbul'un maliyeti hakkında da bilgi veren Turhan, "Kanalın projelendirmesinden sonra yapım maliyetini 15 milyar dolar olarak belirledik. Bu maliyetin de kanalın inşaatından önce yapılacak mevcut altyapıların yenilenmesi inşaatları işi olduğunu tespit ettik. 10 milyar dolar da kanalın kendi inşaat bedeli. Yani 15 milyar dolarlık bir bütçesi olan, finansman gerektiren bir projeden bahsediyoruz." diye konuştu.

İnşaat faaliyetleri kapsamında öncelikle köprüleri yapacaklarını bildiren Turhan, köprü yapımından kaynaklı meydana gelecek trafiğin bölgesel olacağını, tüm İstanbul'u etkilemeyeceğini söyledi.

Yeni yol çalışması

Turhan, kanal inşaatının gerçekleşeceği kesimlerin daha çok kırsal bölgeler olduğuna ve buralarda yerel trafiğin yoğun olmadığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kanalın üzerinde Nakkaş'tan, Hadımköy'den, Başakşehir'den gelip Hasdal'a bağlanan yüksek kapasiteli yeni bir yol yapacağız. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesim dediğimiz Hasdal'la, Hadımköy'ü, Başakşehir'i, Bahçeşehir'i, Esenyurt'u, Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlayacak bu yolun ihalesine önümüzdeki ay inşallah çıkıyoruz. Burası otoyol standardında 2 çarpı 4 şeritli yol olacak."

TEM Otoyolu'nu kanalın sıfır kotundan 64 metre yukarıya çıkaracaklarını dile getiren Turhan, "Deniz araçlarının geçmesi için burayı yeniden yapacağız. Bu; Çobançeşme, Safaköy, Avcılar, Beylikdüzü yolunun bulunduğu yerdeki köprüyü de yine yukarıya kaldıracağız. Mevcut yollar için mevcut trafiğe dokunmadan, onlar hizmet verecek, biz buna varyant yapacağız. Bunların ayrıntılı şekilde, inşaat metodolojisi belirlenerek, projeleri hazırlandı. Bu yıl içinde, öncelik sırasına göre başlayacağız ve kanalın inşaatına yol vereceğiz." ifadesini kullandı.

"Yer altı su hareketleri için teknik önlem alındı"

Turhan, kanal inşaatı nedeniyle buradaki toprak ve kazı trafiğinin, kendi koridoru içinde, kuzeye taşınacağına işaret ederek, bu kapsamda Terkos Gölü'nün zarar görmeyeceğini bildirdi.

Yer altı su hareketlerinin de çalışmalardan etkilenmemesi için gereken teknik önlemlerin alındığını aktaran Turhan, su kaçaklarının da önüne geçileceğini söyledi.

2026'da bitirme hedefi

Projenin tamamlanma süresi hakkında da konuşan Turhan, "2020 yılında kazmayı vurursak, önce köprü ve yollardan başlayacağız. Ondan sonra projeyi 6 yıl içinde tamamlamış olacağız. Yani 2025 sonu, 2026'da bitirmiş olacağız." dedi.

Kanal inşaatının kazısına başlamak için köprüleri öncelik sırasına göre kuzeyden güneye doğru yapacaklarını belirten Turhan, inşaat kazısının yüzde 75'inin kuzeyde olduğunu ifade etti.

Sazlık ve bataklıkların rehabilite edileceğini dile getiren Turhan, "Buraları İstanbulluların yaşam mekanı haline getireceğiz. Su seviyesinin altındaki kazı 150 milyon metreküp. Bu konuda uzman ekip ve ekipmanı olan, kanal konusunda deneyimli Hollandalı ve Belçikalı ekipler var. Onlarla yakın temas halinde olduk."

(Sürecek)