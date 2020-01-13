Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Editör Masası'na konuk oldu: (6)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ekonomik terör saldırıları, girişimcilerin isteğini ve iştahını azalttı. Şimdi yeniden ortam düzeldi." dedi.

Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda Kanal İstanbul'a ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Kanal İstanbul'dan 20 yıllık sürede yaklaşık 60 milyar dolar gelir beklediklerine dikkati çeken Turhan, "Geliri düşük gideri fazla hesaplıyoruz. Bunları bu işe istekli olanlara anlattık." diye konuştu.

Turhan, söz konusu projeye geçen yıl başlamayı planladıklarını ancak Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılar nedeniyle yurt dışı ortaklı firmaların süreci beklemeye aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomik terör saldırıları, girişimcilerin isteğini ve iştahını azalttı. Şimdi yeniden ortam düzeldi. Biz, bugünkü rakamlarla 15 milyar dolarlık projeyi, yüzde 20-25 tenzilatla bugün 12 milyar dolara ihale ederiz. 15 milyar yatırım, 60 milyar dolar dönüşüm. İç karlılık oranı yüzde 15 olan proje. Türkiye'de bu şekilde çok fazla proje yok. Biz onun için diyoruz ki bu projenin kendi içinde rantabilitesi, iç karlılık oranı yüksektir."

Bakan Turhan, projenin İstanbul'a getireceği turizm gelirinin, bölgeye yatırım yapacakları teşvik edeceğini dile getirdi.

"Avrupalılar projeyle ilgileniyor"

Projeye daha çok Avrupalıların ilgi gösterdiğini anlatan Turhan, söz konusu ülkelerin sadece inşaat değil, yapım ve kredi finansmanıyla da ilgilendiğini söyledi.

Söz konusu projeyle, yeni bir yaşam alanı oluşturulacağını vurgulayan Turhan, "Bu nüfus, İstanbul içinden kentsel dönüşümle gelecek. Kanalın etrafına akıllı ve yeşil bir şehir yapılacak. Çağdaş şehircilik ilkelerine göre planlanacak. İnanıyorum ki gelecekte İstanbul'un en çok rağbet edilen, cazip yaşam alanlarından biri burası olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kanal İstanbul etrafındaki arazilerin yaklaşık yüzde 40'ının kamuya ait olduğunu belirten Turhan, şöyle konuştu:

"Projeyle arazilerin şu andaki değeri belki de 10 katına çıkacak. Buradan kamu faydalanacak. Bu kanalın etrafındaki şehircilik projelerinden de elde edilecek gelirden en fazla faydalanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Arnavutköy Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi, Başakşehir Belediyesi ve bir miktar da Esenyurt Belediyesi. Bunlar şu anda buralardan bir gelir elde etmiyorlar. Kamu adına herkes bu projeden faydalanacak. Bu projenin İstanbul'a getirecek olduğu turizm gelirlerinden de tüm İstanbullular faydalanacak."

(Bitti)