Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Editör Masası'na konuk oldu: (6) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Editör Masası'na konuk oldu: (6) - Son Dakika Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Editör Masası'na konuk oldu: (6)

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ekonomik terör saldırıları, girişimcilerin isteğini ve iştahını azalttı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Editör Masası'na konuk oldu: (6), System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ekonomik terör saldırıları, girişimcilerin isteğini ve iştahını azalttı. Şimdi yeniden ortam düzeldi." dedi.

Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda Kanal İstanbul'a ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Kanal İstanbul'dan 20 yıllık sürede yaklaşık 60 milyar dolar gelir beklediklerine dikkati çeken Turhan, "Geliri düşük gideri fazla hesaplıyoruz. Bunları bu işe istekli olanlara anlattık." diye konuştu.

Turhan, söz konusu projeye geçen yıl başlamayı planladıklarını ancak Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılar nedeniyle yurt dışı ortaklı firmaların süreci beklemeye aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomik terör saldırıları, girişimcilerin isteğini ve iştahını azalttı. Şimdi yeniden ortam düzeldi. Biz, bugünkü rakamlarla 15 milyar dolarlık projeyi, yüzde 20-25 tenzilatla bugün 12 milyar dolara ihale ederiz. 15 milyar yatırım, 60 milyar dolar dönüşüm. İç karlılık oranı yüzde 15 olan proje. Türkiye'de bu şekilde çok fazla proje yok. Biz onun için diyoruz ki bu projenin kendi içinde rantabilitesi, iç karlılık oranı yüksektir."

Bakan Turhan, projenin İstanbul'a getireceği turizm gelirinin, bölgeye yatırım yapacakları teşvik edeceğini dile getirdi.

"Avrupalılar projeyle ilgileniyor"

Projeye daha çok Avrupalıların ilgi gösterdiğini anlatan Turhan, söz konusu ülkelerin sadece inşaat değil, yapım ve kredi finansmanıyla da ilgilendiğini söyledi.

Söz konusu projeyle, yeni bir yaşam alanı oluşturulacağını vurgulayan Turhan, "Bu nüfus, İstanbul içinden kentsel dönüşümle gelecek. Kanalın etrafına akıllı ve yeşil bir şehir yapılacak. Çağdaş şehircilik ilkelerine göre planlanacak. İnanıyorum ki gelecekte İstanbul'un en çok rağbet edilen, cazip yaşam alanlarından biri burası olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kanal İstanbul etrafındaki arazilerin yaklaşık yüzde 40'ının kamuya ait olduğunu belirten Turhan, şöyle konuştu:

"Projeyle arazilerin şu andaki değeri belki de 10 katına çıkacak. Buradan kamu faydalanacak. Bu kanalın etrafındaki şehircilik projelerinden de elde edilecek gelirden en fazla faydalanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Arnavutköy Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi, Başakşehir Belediyesi ve bir miktar da Esenyurt Belediyesi. Bunlar şu anda buralardan bir gelir elde etmiyorlar. Kamu adına herkes bu projeden faydalanacak. Bu projenin İstanbul'a getirecek olduğu turizm gelirlerinden de tüm İstanbullular faydalanacak."

(Bitti)

Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Meclisi'nde gergin anlar! AK Partili meclis üyesi, İYİ Partili ismin üzerine yürüdü
İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Bakan Turhan açıkladı! Kanal İstanbul projesiyle 3 ülke ilgileniyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İBB arasındaki İkitelli metro polemiği büyüyor

Son Dakika Haberleri
22:10 On Numara çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi
22:04 On Numara çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
21:00 Bakan Turhan açıkladı! Kanal İstanbul projesiyle 3 ülke ilgileniyor - Son Dakika Ekonomi
20:52 Avrupa borsaları İngiltere dışında düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi
20:28 Küresel borçlar 253 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi
19:04 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İBB arasındaki İkitelli metro polemiği büyüyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 22:26:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Editör Masası'na konuk oldu: (6) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]