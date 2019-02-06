Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda Meydana Gelen Yht Kazasına...
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IHAAW214709-SIY/06-02-2019- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda meydana gelen YHT kazasına ilişkin, "Ankara Sincan arasında sinyalizasyon çalışmalarımız Şubat ayı sonunda tamamlanıyor.
IHAAW214709-SIY/06-02-2019
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, Ankara Marşandiz
İstasyonu'nda meydana gelen YHT kazasına ilişkin, "Ankara Sincan
arasında sinyalizasyon çalışmalarımız Şubat ayı sonunda tamamlanıyor. Ankara Kayaş arasında ise Mart sonunda tamamlanacak" dedi. 06.02.2019 21: 47: 09 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:55 Kaynak: İHA
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