Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sincan Arası Demir Yolu Sinyalizasyon...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sincan Arası Demir Yolu Sinyalizasyon...

49 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sincan arası demir yolu sinyalizasyon çalışmalarının şubat sonunda, Ankara-Kayaş arasının ise mart sonunda tamamlanacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sincan Arası Demir Yolu Sinyalizasyon..., System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara- Sincan arası demir yolu sinyalizasyon çalışmalarının şubat sonunda, Ankara-Kayaş arasının ise mart sonunda tamamlanacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:57 Kaynak: AA

Mehmet Cahit Turhan, Sincan, Ankara, Ekonomi
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