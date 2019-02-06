Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sincan Arası Demir Yolu Sinyalizasyon...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sincan arası demir yolu sinyalizasyon çalışmalarının şubat sonunda, Ankara-Kayaş arasının ise mart sonunda tamamlanacağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, Ankara- Sincan
arası demir yolu sinyalizasyon çalışmalarının şubat sonunda, Ankara-Kayaş arasının ise mart sonunda tamamlanacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:57 Kaynak: AA
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