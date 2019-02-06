Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda Meydana Gelen Yht Kazasına...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda Meydana Gelen Yht Kazasına...

40 dakika önce

IHAAW215544-SIY/06-02-2019- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda meydana gelen YHT kazasına ilişkin, "Sinyalizasyon çalışması nedeniyle hat kapalı. Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda Meydana Gelen Yht Kazasına..., System.String[]
IHAAW215544-SIY/06-02-2019

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda meydana gelen YHT kazasına ilişkin, "Sinyalizasyon çalışması nedeniyle hat kapalı. Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir" dedi. 06.02.2019 21: 55: 44 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:05 Kaynak: İHA

Marşandiz, Mehmet Cahit Turhan, Ankara, Politika
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