Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda Meydana Gelen Yht Kazasına...
40 dakika önce
IHAAW215544-SIY/06-02-2019- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda meydana gelen YHT kazasına ilişkin, "Sinyalizasyon çalışması nedeniyle hat kapalı. Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir" dedi.
IHAAW215544-SIY/06-02-2019
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, Ankara Marşandiz
İstasyonu'nda meydana gelen YHT kazasına ilişkin, "Sinyalizasyon çalışması nedeniyle hat kapalı. Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir" dedi. 06.02.2019 21: 55: 44 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:05 Kaynak: İHA
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