Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda Meydana Gelen Yht Kazasına...
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IHAAW215831-SIY/06-02-2019- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda meydana gelen YHT kazasına ilişkin, "Hem bakanlığımızın hem de Demiryolları'nın yürüttüğü soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor" dedi.
IHAAW215831-SIY/06-02-2019
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, Ankara Marşandiz
İstasyonu'nda meydana gelen YHT kazasına ilişkin, "Hem bakanlığımızın hem de Demiryolları'nın yürüttüğü soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor" dedi. 06.02.2019 21: 58: 31 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:08 Kaynak: İHA
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