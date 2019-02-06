Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda Meydana Gelen Yht Kazasına...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda Meydana Gelen Yht Kazasına...

37 dakika önce

IHAAW215831-SIY/06-02-2019- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda meydana gelen YHT kazasına ilişkin, "Hem bakanlığımızın hem de Demiryolları'nın yürüttüğü soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda Meydana Gelen Yht Kazasına..., System.String[]
IHAAW215831-SIY/06-02-2019

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda meydana gelen YHT kazasına ilişkin, "Hem bakanlığımızın hem de Demiryolları'nın yürüttüğü soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor" dedi. 06.02.2019 21: 58: 31 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:08 Kaynak: İHA

Marşandiz, Mehmet Cahit Turhan, Ankara, Politika
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