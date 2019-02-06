Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Tüneli Zammına İlişkin, "Yılda İki Defa...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Tüneli Zammına İlişkin, "Yılda İki Defa...

40 dakika önce

IHAAW215135-SIY/06-02-2019- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Tüneli zammına ilişkin, "Yılda iki defa belirleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Tüneli Zammına İlişkin,
IHAAW215135-SIY/06-02-2019

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Tüneli zammına ilişkin, "Yılda iki defa belirleniyor. Kur değişikliği nedeniyle firmalarımız bize müracaat etti. Biz de Hazine'deki arkadaşlarımızla inceliyoruz. Görevli şirketler yüksek faiz ödemekle karşı karşıya. Bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi. 06.02.2019 21: 51: 35 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:05 Kaynak: İHA

Avrasya Tüneli, Mehmet Cahit Turhan, Politika
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