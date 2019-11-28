Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Avrasya Tüneli'nden 48 milyonu aşan araç geçiş yaptı.
Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: 'Avrasya Tüneli'nden 48 milyonu aşan araç geçiş yaptı. - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Avrasya Tüneli'nden 48 milyonu aşan araç geçiş yaptı.

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Avrasya Tüneli'nden 48 milyonu aşan araç geçiş yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: " Avrasya Tüneli'nden 48 milyonu aşan araç geçiş yaptı. Türkiye'ye 2,5 milyar TL katkı sağladı." - ANKARA

Mehmet Cahit Turhan, Avrasya Tüneli, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
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