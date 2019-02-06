Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakanlık Yatırımlarını Değerlendirerek, "Yatırımlarımızda...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakanlık Yatırımlarını Değerlendirerek, "Yatırımlarımızda...

33 dakika önce

IHAAW220342-SIY/06-02-2019- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bakanlık yatırımlarını değerlendirerek, "Yatırımlarımızda daralma düşünmüyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakanlık Yatırımlarını Değerlendirerek,
IHAAW220342-SIY/06-02-2019

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bakanlık yatırımlarını değerlendirerek, "Yatırımlarımızda daralma düşünmüyoruz. Kaynaklarımızı bir an önce hizmete dönüştürme niyetindeyiz" dedi. 06.02.2019 22: 03: 42 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:11 Kaynak: İHA

Mehmet Cahit Turhan, Politika
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