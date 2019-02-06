Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakanlık Yatırımlarını Değerlendirerek, "Yatırımlarımızda...
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IHAAW220342-SIY/06-02-2019- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bakanlık yatırımlarını değerlendirerek, "Yatırımlarımızda daralma düşünmüyoruz.
IHAAW220342-SIY/06-02-2019
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, bakanlık yatırımlarını değerlendirerek, "Yatırımlarımızda daralma düşünmüyoruz. Kaynaklarımızı bir an önce hizmete dönüştürme niyetindeyiz" dedi. 06.02.2019 22: 03: 42 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:11 Kaynak: İHA
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