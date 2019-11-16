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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bingöl'de

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yapımı süren Bingöl-Sancak kara yolunun şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bingöl'de, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yapımı süren Bingöl-Sancak kara yolunun şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Bakan Turhan, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Bingöl'ü Erzincan'a bağlayacak kara yolunun 31 kilometrelik bölümü için çalışmaların yürütüldüğü şantiyeyi ziyaret etti.

Turhan, okunan duanın ardından çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Valiliğe geçen Turhan, Vali Kadir Ekinci ile kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Turhan daha sonra İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Mehmet Cahit Turhan, Erzincan, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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