Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreninde...
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- Alandan görüntüler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kartal Meydanı'nda düzenlenen Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreninde konuştu.
- Alandan görüntüler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kartal Meydanı'nda düzenlenen Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreninde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:24 Kaynak: AA
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