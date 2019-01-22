Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "(İstanbul Havalimanı'na) Taşınma İşlemleri Devam Ediyor.
22 dakika önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "(İstanbul Havalimanı'na) Taşınma işlemleri devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "(İstanbul Havalimanı'na) Taşınma işlemleri devam ediyor. Mart itibarıyla inşallah tamamen bitmiş olacak."
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:00 Kaynak: AA
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