Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nın Taşınma Sürecine İlişkin,...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nın Taşınma Sürecine İlişkin,...

1 saat önce

IHAAW214043-SIY/06-02-2019- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nın taşınma sürecine ilişkin, "Taşınma işi devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nın Taşınma Sürecine İlişkin,..., System.String[]
IHAAW214043-SIY/06-02-2019

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nın taşınma sürecine ilişkin, "Taşınma işi devam ediyor. Uçuşların sayısı artıyor. Hizmet verecek olan operatörlerin taşınma işlemleri sürüyor Mart ayı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. 06.02.2019 21: 40: 43 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:48 Kaynak: İHA

İstanbul, Mehmet Cahit Turhan, Politika
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