Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul Projesi İhale Tarihine İlişkin, "Çed...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul Projesi İhale Tarihine İlişkin, "Çed...

16 dakika önce

IHAAW221701-SIY/06-02-2019- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesi ihale tarihine ilişkin, "ÇED raporu bekleniyor, ihaleye çıkacağız. Gerek yurt içi gerek yurt dışı yatırımcılardan çok fazla ilgi var, umarım bu ihaleye çıktığımızda da devam eder" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul Projesi İhale Tarihine İlişkin,
IHAAW221701-SIY/06-02-2019

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesi ihale tarihine ilişkin, "ÇED raporu bekleniyor, ihaleye çıkacağız. Gerek yurt içi gerek yurt dışı yatırımcılardan çok fazla ilgi var, umarım bu ihaleye çıktığımızda da devam eder" dedi. 06.02.2019 22: 17: 01 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:26 Kaynak: İHA

İstanbul, Mehmet Cahit Turhan, Politika
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