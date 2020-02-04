Son dakika: Kanal İstanbul Projesi'nin imar planı onaylandı - Son Dakika
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Son dakika: Kanal İstanbul Projesi'nin imar planı onaylandı

16 dakika önce

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Kanal İstanbul Projesi'nin imar planı onaylandı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Turhan, Kanal İstanbul projesinde ilk kazmanın bu sene vurulacağını duyurdu.

İHALESİ BU YIL YAPILACAK

Turhan, burada yaptığı konuşmada, "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz" dedi.

"İMAR PLANI ONAYLANDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Mehmet Cahit Turhan, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:20 Kaynak: AA
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