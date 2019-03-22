Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Seçimlere Yönelik Siber Saldırıları Engellemek İçin...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Seçimlere Yönelik Siber Saldırıları Engellemek İçin...

5 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Seçimlere yönelik siber saldırıları engellemek için gerekli tedbirleri alıyoruz, seçime hazırız."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Seçimlere yönelik siber saldırıları engellemek için gerekli tedbirleri alıyoruz, seçime hazırız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:10 Kaynak: AA

Ekonomi
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