Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Seçimlere Yönelik Siber Saldırıları Engellemek İçin...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Seçimlere yönelik siber saldırıları engellemek için gerekli tedbirleri alıyoruz, seçime hazırız."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Seçimlere yönelik siber saldırıları engellemek için gerekli tedbirleri alıyoruz, seçime hazırız."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:10 Kaynak: AA
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