Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Siber Saldırılara İlişkin, "Kaynağının İzlenmesi Oldukça...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Siber Saldırılara İlişkin, "Kaynağının İzlenmesi Oldukça...

55 dakika önce

IHAAW214427-EKO/06-02-2019- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan siber saldırılara ilişkin, "Kaynağının izlenmesi oldukça kolay, dolayısıyla yanıltıcı olabiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Siber Saldırılara İlişkin,
IHAAW214427-EKO/06-02-2019

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan siber saldırılara ilişkin, "Kaynağının izlenmesi oldukça kolay, dolayısıyla yanıltıcı olabiliyor. Ekiplerimiz 24 saat çalışıyor ve bu siber saldırıyı engelliyoruz" dedi. 06.02.2019 21: 44: 27 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:52 Kaynak: İHA

Mehmet Cahit Turhan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor Üzüm İçin Sigortalama Süresi 28 Şubat'ta Sona Eriyor

Arda Turan'ın Esnaf Lokantası Arşiv Kapandı İstanbul Kartal'da 8 Katlı Bina Çöktü! 2 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralı Olarak Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 22:47:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Siber Saldırılara İlişkin, "Kaynağının İzlenmesi Oldukça...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]