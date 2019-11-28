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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan; "Yüksek hızlı tren ulaşımı 4 destinasyonda 13 il ile ülke...
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan; "Yüksek hızlı tren ulaşımı 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde 42'sine hizmet veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:46 Kaynak: İHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan; "Yüksek hızlı tren ulaşımı 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde 42'sine hizmet veriyor. Toplam yolculuk sayısı 52 milyona yaklaştı. Günde ortalama 48 sefer ile 22 bin insanımız hızlı trenlerle seyahat ediyor" dedi. - ANKARA
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