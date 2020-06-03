Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu otelcilerle bir araya geldi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Otelciler Birliği yönetimi ile bir araya geldi. Karaismailoğlu, "Yılsonuna kadar birçok ülke ile uçuşları yeniden başlatmak için görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda ulaştırma alanında normalleşme çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek ve turizm sektörünü canlandırmak için atılacak gerekli adımları vakti geldikçe atacağız" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Otelciler Birliği ile telekonferans yöntemiyle bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu turizm sektörünün tüm dünyayı etkisi altına alan Covid - 19 salgınından en fazla etkilenen sektörlerden olduğunu söyleyerek, "Ancak ümitsizliğe kapılmayacağız. Kovid-19 salgını ile mücadelede tüm dünyaya örnek olan ülkemiz başlattığı normalleşme sürecinde de aynı başarıyı yakalayacak. Bizler turizm sektöründeki tüm sorunları kendi sorunlarımız olarak görüyoruz. Eski günlere dönmek biraz zaman alacak olsa da, el birliği ile inşallah bu geçiş dönemini başarı ile atlatarak daha iyi günlere hep birlikte ulaşacağız" dedi.



"Diplomasi trafiği devam ediyor"



1 Haziran'da da iç hat uçuşlarının başladığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, uluslararası uçuşları başlatmak için de çok yoğun bir diplomasi sürecinin devam ettiğini anlattı. Türkiye'nin güvenle uçulabilecek bir ülke olduğunu herkesin bilmesini sağlamak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, "Yılsonuna kadar birçok ülke ile uçuşları yeniden başlatmak için görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda ulaştırma alanında normalleşme çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek ve turizm sektörünü canlandırmak için atılacak gerekli adımları vakti geldikçe atacağız. Bundan şüpheniz olmasın" diye konuştu.



"İstanbul Havalimanı 3'üncü Pisti 18 Haziran'da açılıyor"



Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda devam eden pist çalışmalarına da dikkat çekerek, Sabiha Gökçen Havalimanında 2'nci pistin yapım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ve yılsonuna kadar faaliyete geçirmeyi planladıklarını anlattı. Karaismailoğlu, "Ayrıca İstanbul Havalimanında üçüncü bağımsız pistimiz 18 Haziran'da açılıyor. Üçüncü pistin tamamlanmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı paralel operasyon yapan Türkiye'de ilk havalimanı olacak" ifadelerini kullandı.



"Havalimanı salgın sertifikası dönemi başladı"



Hava yolu taşımacılığının turizm açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, havayollarında yurtdışından gelen ziyaretçilerin Türkiye'ye gelmesindeki en önemli ulaşım yolu olduğuna dikkat çekti. Covid- 19 salgınının yayılmasında taşıdığı risklerden dolayı havayollarının kullanımında çekinceler olduğuna da işaret eden Karaismailoğlu, "Bu noktada biz Havalimanı Salgın Sertifikası dönemini başlattık. Yayımladığımız genelgedeki şartları yerine getiren havalimanlarımızı sertifikalandırıp yeniden faaliyete geçiriyoruz. Çok ciddi tedbirlerimiz ve sıkı bir denetim sürecimiz var" dedi.



Havayolunu kullanan yolcuların, yolculuk sürecinin başlangıç noktasından varış noktasına kadar titizlikle takip edildiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Yolcular maske takarak terminal binasına giriş yapabilecek. Yurt içi veya yurt dışından gelen ve giden yolcuların terminale girişlerinde termal kamera veya temassız ısıölçerler ile ateşleri ölçülecek. Ateşi yüksek olan yolcular hızlıca teste tabi tutulacak. Takipleri yapılabilmesi içinde havayolunu kullanacak yolculardan uçuşları öncesinde hava yolu şirketlerine Türkiye sınırları içerisinde ikamet edecekleri adres bilgileri de istenecek. Bu geçiş sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız ile birlikte tüm gerekli önlemleri alarak salgının yabancı ziyaretçilerimizi ve vatandaşlarımızı olumsuz etkilemesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu. - ANKARA