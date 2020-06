Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Hasankeyf'teki çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Hasankeyf'teki çalışmaları yerinde inceledi

BATMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf ilçesinde yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımları yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu'na Batman Valisi Hulusi Şahin, Ak Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve Ak Parti Batman İl Başkanı Akif Gür eşlik etti.

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet Hasankeyf'te 30 milyon lira bütçeyle yapımı tamamlanmak üzere olan çift yönlü ve 1230 metre uzunluğundaki tünelde incelemede bulunarak,

Türkiye'nin en uzun köprülerinden biri olacak olan Hasankeyf-2 Köprüsü'ne geçti. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu: " Bugün Batman ziyaretimizi yapıyoruz. Sayın Valimiz, Sayın milletvekilimizle beraberiz. Şuanda bulunduğumuz yer binlerce yıllık tarihiyle pek çok kültüre, uygarlıklara merkez olmuş Hasankeyf'teyiz. Hasankeyf'te hummalı bir çalışma var. Bakanlığımız olarak yapmakta olduğumuz işlerle ilgili gerekli denetimleri ve incelemeleri yapmak üzere burada bulunmaktayız. Arkamızda Ilısu Barajı var. Ilısu Barajının yükselmesiyle meydana gelen ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu ulaşım projelerimizi inceliyoruz. Üzerinde bulunduğumuz köprü Hasankeyf ikinci köprüsü burası bin bir metre uzunluğunda. Bunun bir gerisinde Hasankeyf bir köprüsü vardı oda 465 metre uzunluğunda. Devamında tüneler var bu yol Batman, Hasankeyf, Gercüş ve Midyat bir birine bağlayıp Habur' a ulaşan önemli bir ulaşım açısıdır. Buda 2 x2 bölünmüş yol olarak sıcak asfaltla yaptığımız imalatları yerinde inceliyoruz. Yine Batman genelinde Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı olarak yapmış olduğumuz projelerle ilgili gerekli incelemeleri ve denetimleri yapıyoruz. Biran önce devam eden projelerimizin bitmesi için her türlü caba ve gayreti göstereceğiz. Bundan sonrada ilgililerle beraber Batman için yapacağımız yatırımların planlamasını yapıp onların takiplerini yapacağız. Ulaşım projeleri yaptığımız yolar, köprüler geçtikleri yerlere hayat veriyor can veriyor oradaki istihdamı, hareketliliği, yaşamı artırıyor. O yüzden Ulaştırma Alt Yapı Bakanlığın yapmış olduğu projeler çok önemli Ülkemize vizyon gösteriyor. Ülkemizin her bir noktasında hummalı bir çalışmamız var. Ülkemizin her bir noktası ayrı bir güzellik inşallah bu proje bitiğinde Batman'lı vatanı milletini seven gençlerimiz, vatandaşlarımız vizyonları artacak hayatları genişleyecek, yaşam kaliteleri artacaktır. Bakanlık olarak yine bu tür projelerde çalışan bütün mühendisinden, işçisine kadar bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha çok güzel projelerle yine Batmanlı kardeşlerimizin yaşam kalitesini artıran projelerle sizlerle birlikte olacağız" dedi.