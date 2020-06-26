Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Önümüzdeki yılların başlarında Tokat Havaalanı'na en güvenli şekilde en büyük uçaklarımız inecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Önümüzdeki yılların başlarında Tokat Havaalanı'na en güvenli şekilde en büyük uçaklarımız inecek. Tokatlıları bütün dünyayla buluşturmuş olacağız." dedi.

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Bakan Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı ile Tokat- Niksar kara yolu Dönekse şantiyesinde incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Tokat'ın gelişen Türkiye'den nasibi alacağını, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olacağını belirterek, kentte devam eden projelerin bir an önce bitirilmesi için gerekli planlamaları yaptıklarını söyledi.

"Tokat Havaalanı'na en büyük uçaklarımız inecek"

Tokat için bundan sonraki projelerin istişaresinde bulunduklarını anlatan Karaismailoğlu, "Tokat Havaalanı inşaatında incelemelerde bulunduk. Pist çalışmaları hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki 2 ay içinde pistle ilgili bütün işlemler tamamlanmış olacak. Önümüzdeki yılların başlarında Tokat Havaalanı'na en güvenli şekilde en büyük uçaklarımız inecek. Tokatlıları bütün dünyayla buluşturmuş olacağız." diye konuştu.

Tokat-Niksar kara yolunun belirli kesiminin yapılarak duble yol olarak faaliyete açıldığına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kalan kısımları için planlamaları yapıyoruz. Tokat-Niksar kara yolunu 2x2 duble yol olarak, güvenlikli şekilde Tokatlıların hizmetine sunmanın hedefi içindeyiz. Tokat'ın Karadeniz'e açılan bir noktası Niksar. Devam eden süreçlerde Niksar ile Ordu ve Ünye'yi bağlayarak Tokat'ın Karadeniz'e açılan kısmını konforlu şekilde hizmete sunacağız. İnşallah daha güzel projelerde Tokat'ta buluşmak dileğiyle."

Bakan Karaismailoğlu, bir gazetecinin Manisa merkezli depreme ilişkin sorusu üzerine, "İletişim ve ulaşım alanında hafif bir yoğunluk oldu. Bizim işlerimizi aksatacak herhangi bir sıkıntı yok, kontrolümüz altında." yanıtını verdi.

Adil Karaismailoğlu, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, incelemelerde bulundu - Son Dakika

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