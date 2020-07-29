Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, nakliyecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, nakliyecilerle bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale'de nakliyecilerle bir araya geldiği toplantıya ilişkin, "Malumunuz ülkemiz mart ayından beri bir salgın sürecinden geçiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale'de nakliyecilerle bir araya geldiği toplantıya ilişkin, "Malumunuz ülkemiz mart ayından beri bir salgın sürecinden geçiyor. Bu salgın sürecinde de ülkenin lojistiğini yine bu taşımacı esnafımız büyük bir özveriyle yaptı." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Kırıkkale kara yolundaki bir dinlenme tesisinde nakliyecilerle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen programın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Karaismailoğlu, nakliyeci esnafının sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Taşımacılık sektörünün önemli olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kırıkkale'de dinlenme tesislerinde özellikle taşımacı esnaf arkadaşlarımızla beraber olduk. Kamyoncusundan otobüsçüsüne, servisçisine kadar beraber olduk. Hepsiyle beraber oturduk, onların dertlerini dinledik ve istişareler ettik. Sorunlarını not aldık. İnşallah en kısa zamanda onların sorunlarına çare olmaya çalışacağız. Malumunuz, ülkemiz mart ayından beri bir salgın sürecinden geçiyor. Bu salgın sürecinde de ülkenin lojistiğini yine bu taşımacı esnafımız büyük bir özveriyle yaptı. Bizler evlerimizde otururken onlar bizim ihtiyaçlarımızı giderdiler. Onlara sonsuz teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni normal dediğimiz süreci de en kısa sürede atlatacağız. İnşallah taşımacılık sektörü de arzu ettiği seviyeye ulaşacaktır. Onlar da vatandaşımıza hizmet noktasında özveriyle çalışmaya devam edeceklerdir. Yine bayram öncesi Ankara çıkışında olan önemli bir trafik noktasındayız."

Bölgedeki yol çalışmalarına da değinen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ankara-Kırıkkale arasındaki yol çalışmamız devam ediyor. En kısa sürede burayı üç şeride çıkarıp kısmen de olsa trafiğimizi rahatlatmayı amaçlıyoruz. Bunun devamında daha kalıcı daha büyük yatırımlarımız da var. Ankara- Delice otoyolu ile ilgili de ihale çalışmalarımız bir taraftan devam ediyor. Yine bunlar da vatandaşımızın özlemle beklediği önemli projeler. Yine biraz sonra şehirler arası seyahate çıkan vatandaşlarımızla ilgili denetim yapacağız. Bayramı bayram olarak geçirmeleri için dinlenerek zamanında sevdiklerine kavuşmaları için dikkat etmeleri ve trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum."

Açıklamanın ardından, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, Vali Yunus Sezer'den bilgi aldı, kontrol noktasında durdurulan bazı araçlardaki vatandaşların bayramını kutladı.

Karaismailoğlu daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen programda, Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı Yahşihan şantiyesinde yetkililerden brifing aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, nakliyecilerle bir araya geldi

Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:20

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, nakliyecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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