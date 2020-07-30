Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Büyükşehir'i ziyaret etti - Son Dakika

Bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Erzurum Havalimanı'nın yenilenen pistinin açılış törenine katılan Bakan Karaismailoğlu, buradan Erzurum Valiliği'ne geçti. Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyareti sonrası Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bakan Karaismailoğlu, Başkan Mehmet Sekmen ile görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte hayata geçen alt ve üstyapı çalışmaları, ulaşım ağları, yol, kentsel dönüşüm ve projelerle ilgili Bakan Karaismailoğlu'na brifing verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, Erzurum'da gerçekleşen hizmetlerden ötürü Başkan Sekmen'e teşekkür etti.

Başkan Sekmen'in İstanbul tecrübesine dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Başarı bir ekip işidir, tecrübeye de dayalıdır. Başkanımız Mehmet Sekmen'in İstanbul ve Parlamento'da elde ettiği tecrübeleri Erzurum'a yansıtmasını ortaya koyduğu projelerle bizatihi yaşıyoruz. Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM