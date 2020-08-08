Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yeni projeyi inceledi: Canla başla çalışıyoruz - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde inşası devam eden otoyolun şantiyesinde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin her noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde projelere devam ettiklerini, bir taraftan tarihe, kültüre sahip çıkarak, bir taraftan da vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Yürüttükleri projelerde salgın tedbirlerini alarak yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

"YENİ İHTİYAÇLARA GÖRE PROJELER ÜRETMEK İÇİN ADIMLAR ATILDI"