Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Yüksekova'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Yüksekova'da esnafı ziyaret etti

10.10.2020 17:37
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Yüksekova'da esnafı ziyaret etti, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Van-Yüksekova kara yolundaki Yeni Köprü Yüksekova Tünel Şantiyesi'nde incelemelerde bulunduktan sonra ilçeye geçen Karaismailoğlu ve beraberindeki Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, ilçe girişindeki uygulama noktasında polis ekipleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, tüm ülkede olduğu gibi Hakkari'de de çok ciddi yatırımları hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

Yapılan yatırımlarla artık Hakkari'nin her noktasına rahatlıkla ulaşılabildiğini anlatan Karaismailoğlu, bölgede yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı.

Ardından ilçe merkezine geçen Karaismailoğlu, iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

İlçedeki yatırımlarla ilgili Vali Akbıyık'tan bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Yüksekova'dan ayrıldı.

Adil Karaismailoğlu, Yüksekova, AK Parti, Hakkari, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Yüksekova'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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