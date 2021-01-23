Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da kavşak açtı Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da kavşak açtı Açıklaması

23.01.2021 12:23
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da kavşak açtı Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003'te Adıyaman'da sadece 23 kilometre bölünmüş yol varken bugün on kattan fazla artışla 256 kilometreye çıkardık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003'te Adıyaman'da sadece 23 kilometre bölünmüş yol varken bugün on kattan fazla artışla 256 kilometreye çıkardık. Adıyaman'ı konforlu, hızlı ve güvenli bölünmüş yollarla Kahramanmaraş ve Malatya'ya bağladık. Bugün, Adıyaman il genelinde 272 kilometresi devlet yolu, 517 kilometrelik il yolu olmak üzere toplam 789 kilometre yol ağı bulunmaktadır." dedi.

Karaismailoğlu, Adıyaman'daki Altınşehir Kavşağı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Dicle ile Fırat arasındaki bereketli kuşakta yer alan, adeta tarihin yazıldığı Adıyaman'ın bir kez daha tarihi, kültürü ve misafirperver insanıyla kendilerini derinden etkilediğini dile getirdi. AK Parti hükümetlerinin her zaman, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Nemrut'u ve tarihini barındıran coğrafyasıyla Adıyaman'ın gelişme ve modernleşme yolculuğunda yanında olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Adıyaman'ın bereketli toprakları ve güzel insanı için 18 yıldır pek çok projeyi hayata geçiren Bakanlığımız da dünyaya örnek olan ulaştırma ve altyapı hamlesi kapsamında, ilimize pek çok eserler kazandırmıştır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan çalışmalarla gözle görülür bir yaşam kalitesi ve gelişme sağlanmış, Adıyaman'ın çehresi değişmiştir. Türkiye'nin bütünsel kalkınma hedeflerine ulaşması açısından ulaştırma ve haberleşme altyapımızın eksiksiz bir şekilde tamamlanmasının önemini bilerek sadece Adıyaman'ı değil, 81 ilimizi ulaşımın her modunda dünya ile bağlıyoruz. Tarıma, sanayiye, turizme, ihracata, eğitime, kültüre, sosyal gelişime can suyu olmak için dağları tünellerle deliyor, nehirleri köprülerle aşıyoruz. Aşkla sevdiğimiz vatanımızın her köşesi ve her hanesi refaha kavuşmadan bize durmak yok. İnşallah 2023 yılı ve sonrasında dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda çok daha büyük adımlar atmış olacağız."

İnsanlara iş ve AŞ olacak yatırımlarla şehirler, kasabalar ve köylerin zenginliğe ve berekete kavuşacağını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Anadolu'muzun dört bir yanında faal durumda olan 3 bin 500 şantiyemizde her bir mühendisimiz, her bir işçimiz inançla çalışmaktadır. Attığımız her adım bu büyük stratejinin bir parçasıdır. Adıyaman da bu heyecanımızdan, bu gayretimizden nasibini almıştır. Öyle ki onlarca yıl ihmal edilen nice projeyi ayağa kaldırdık, nice projeleri tamamladık. 2003'te Adıyaman'da sadece 23 kilometre bölünmüş yol varken bugün on kattan fazla artışla 256 kilometreye çıkardık. Adıyaman'ı konforlu, hızlı ve güvenli bölünmüş yollarla Kahramanmaraş ve Malatya'ya bağladık. Bugün, Adıyaman il genelinde 272 kilometresi devlet yolu, 517 kilometrelik il yolu olmak üzere toplam 789 kilometre yol ağı bulunmaktadır. Adıyaman'da halen devam eden 8 adet karayolu projesinin toplam proje bedeli 1 milyar 825 milyon lirayı aşmaktadır."

"Geçiş süresi 5 dakikadan 1,5 dakikaya inmektedir"

Bakan Karaismailoğlu, bugün açılışını yaptıkları Altınşehir Köprülü Kavşağı'nın, transit geçit yollarının şehir içinde oluşturduğu yoğunluğu önemli ölçüde rahatlatacağını dile getirerek şunları söyledi:

"Kavşağın hizmete alınmasıyla geçiş süresi 5 dakikadan 1,5 dakikaya inmektedir. Gölbaşı-Adıyaman Devlet Yolu üzerinde inşa ettiğimiz kavşağımız, 1410 metre uzunluğunda 2x2 şeritli bölünmüş yol standardındadır. Bu kavşak ile şehirlerarası transit trafiği alt geçide alarak kentin daha rahat geçilmesine imkan verilmektedir. Bu şekilde zamandan 18 milyon 700 bin lira, akaryakıttan 900 bin lira olmak üzere, yılda toplam 19,6 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Dur-kalk beklemeleri olmayacağından yılda ortalama 383 ton egzoz emisyonunun çevreye salınımı da ortadan kalkacaktır. Mart 2019'da başladığımız Altınşehir Köprülü Kavşağı projemizle her yönden kazanan Adıyamanlılar olacaktır."

Bugüne kadar gelmiş geçmiş AK Parti hükümetlerinin bakanlıkları, il teşkilatları ve belediyelerinin büyük bir fark ortaya koyduklarını anlatan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu farklılığın temelinde, hizmet etmeyi ibadet sayarak çalışmak vardır. Bu farklılığın temelinde insana ve tabiata kısaca yaratılana duyduğumuz sevgi ve saygı vardır. Bizim için kökenler, diller, kimlikler, coğrafyalar yoktur. Vatanın her karış toprağı ve bu toprak üzerinde şanlı bayrağımızın gölgesinde yaşayan her insanımız mübarektir. İşte bu yüzden halkımızın teveccühü ve hayır duası ile bunca yıldır hizmetlerimize ilk günkü güç ve heyecanla devam ediyoruz. Bu duygularla, inşallah Adıyaman'ımıza daha nice eserleri kazandıracağız."

Sabah saatlerinde Valilikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini anımsatan Karaismailoğlu, bu kapsamda en kısa sürede hastane kavşağında da sonuç almayı hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, açıklamanın ardından beraberindeki Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve milletvekillerinin yanı sıra diğer ilgililerle kavşağın açılışını gerçekleştirdi.

Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da kavşak açtı Açıklaması - Son Dakika


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